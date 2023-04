Berlin: Wegner scheitert im ersten Durchgang bei Bürgermeister-Wahl

Der CDU-Politiker Kai Wegner ist bei der Wahl zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin im ersten Wahlgang gescheitert. Der 50-Jährige verfehlte die nötige absolute Mehrheit von 80 Stimmen deutlich.

Der 50-Jährige erhielt zunächst nur 71 von 159 abgegebenen Stimmen. Nun muss Wegner vesuchen, das Quorum in einem zweiten Wahlgang erreichen. Das neue Bündnis aus CDU und SPD hat zusammen 86 Abgeordnete. Sollte Wegner auch im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit verpassen, sind weitere Wahlgänge möglich. Für eine Wahl wäre dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreichend.

Die Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde nach dem ersten Wahlgang zunächst für eine halbe Stunde pausiert. Die Fraktionen zogen sich für Beratungen zurück.

Wegner gewann die Wahl mit Auto- und Sicherheitswahlkampf

Wegner hatte in den vergangenen Wochen die Bildung einer schwarz-roten Koalition vorangetrieben. Er wäre der erste Regierende Bürgermeister aus Reihen der CDU nach Eberhard Diepgen, der dieses Amt bis Juni 2001 innehatte. Die neue Koalition von CDU und SPD soll das Bündnis aus SPD, Linken und Grünen ablösen, das Berlin seit 2016 regiert hatte.

Die CDU war als stärkste Partei aus der Wiederholungswahl im Februar hervorgegangen und hatte SPD und Grünen auf die Plätze verwiesen. Speziell in den Berliner Randbezirken dominierte das CDU-Schwarz auf der Wahlkarte, während das Stadtzentrum überwiegend grün wählte. Das Verdienst für den Erdrutschsieg schreiben Beobachter vor allem zwei Faktoren zu: Dem politischen Momentum, das durch die verpfuschte Chaos-Wahl 2021 zu Ungunsten der SPD stand – und Kai Wegner.

Wegner verdankt den Wahlsieg auch seiner politischen Marschroute. Mit seinem Einsatz für Autoverkehr und Parkplätze im Stadtzentrum war er vor allem gegen die Grünen ins Feld gezogen. Politischen Profit konnte er auch aus den Silvester-Krawallen ziehen, die der rot-grün-rote Landesregierung eine bundesweite Debatte über den Sicherheitszustand der Hauptstadt einbrockte.

Wegners Baustellen: Verwaltungsreform, Wohnbau, Mobilität, Sicherheit

Am Mittwoch hatten CDU und SPD ihren Koalitionsvertrag unterschrieben und damit die Weichen für die Große Koalition in Berlin gestellt. Auf Wegners Senat warten große Herausforderungen. So hat er die große Verwaltungsreform, die als Grund fürs chaotische Image Berlins ausgemacht wurde, zur Chefsache erklärt.

Darüber hinaus will Schwarz-Rot den Wohnungsbau massiv ankurbeln und damit steigende Mieten bekämpfen. Gleichzeitig sollen Milliardeninvestitionen den Klimaschutz anschieben. Erschwert werden die Vorhaben durch die steigenden Folgekosten diverser Krisen. Für die Umsetzung der Vorhaben bleiben dem neuen Regierungschef nur dreieinhalb Jahre.

Ins zweite Glied tritt Franziska Giffey (SPD), die das Rote Rathaus 2021 übernommen hatte und nun im CDU-geführten Senat das Wirtschaftsressort übernimmt. Im Wahlkampf hatte Kai Wegner gegen die ehemalige Bundesfamilienministerin zwischenzeitlich einen rauen Ton an den Tag gelegt. Sobald der christdemokratische Erdrutschsieg aktenkundig war, zeigte sich das Berliner CDU-Urgestein wieder von seiner freundlichen Seite. (sek/dpa)

