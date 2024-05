Malmö. Dieses Jahr stellt Gastgeber Schweden ein Moderations-Duo für den ESC 2024 in Malmö. Eine der Moderatorinnen ist eine echte ESC-Legende.

Was den Eurovision Song Contest einzigartig macht? Die vielfältigen Künstler, selbstverständlich. Die spektakulären Bühnenshows, klar. Das ausgeklügelte Votingsystem, ohne Frage. Aber es gibt einen weiteren wesentlichen Bestandteil beim größten Musikwettbewerb der Welt: die Moderation. Jedes Jahr wechseln die Moderatoren des ESC – immer abhängig davon, in welchem Land er ausgetragen wird. 2024 setzt Vorjahressieger und Gastgeber Schweden auf zwei Frauen. Eine der beiden dürfte ESC-Fans sehr bekannt vorkommen.

In Malmö führen dieses Jahr Petra Mede und Malin Åkerman als Hosts durch die Shows. Die beiden Frauen sind in Schweden Superstars – die eine hat bereits reichlich ESC-Erfahrung gesammelt, die andere ist in Hollywood bekannt. Gemeinsam werden sie die Halbfinals und das Finale des ESC 2024 präsentieren – ein Novum, denn noch nie zuvor wurde die Moderation einem rein weiblichen Duo übertragen.

ESC-Moderatorinnen 2024: Das sind Petra Mede und Malin Åkerman

Petra Mede ist ESC-erfahren. Schon 2013 in Malmö und 2016 in Stockholm führte sie als Moderatorin durch den Eurovision Song Contest. Das erste Mal moderierte sie allein vor den rund 150 Millionen TV-Zuschauern, die jedes Jahr mitfiebern. Ihre zweite Moderation übernahm sie 2016 gemeinsam mit Sänger Måns Zelmerlöw, der den ESC ein Jahr zuvor gewinnen konnte. Und diese Performance hatte es in sich.

Legendär: Medes ironischer Auftritt mit Zelmerlöw, in dem die beiden Schritt für Schritt die Formel für den vermeintlich perfekten ESC-Auftritt konstruieren – voller Pathos, mit eindringlichen Botschaften wie Liebe und Frieden, landestypischen Instrumenten und brotbackenden Omas. Aber sehen Sie selbst:

Wer den Moderations-Rekord beim ESC hält

Dank Schwedens zahlreicher Erfolge in den vergangenen Jahren moderiert Mede den ESC 2024 in Malmö nun also schon zum dritten Mal. Sie ist erst die dritte Person, der dieses Kunststück gelingt. Für den Rekord allerdings reicht das noch nicht. Die italienisch-britische Künstlerin Katie Boyle präsentierte die Show in den 60er und 70er Jahren insgesamt viermal. Mede muss sich trotzdem nicht verstecken. In Schweden ist die Moderatorin und Comedienne ein Superstar. Sie führte schon durch den schwedischen ESC-Vorentscheid und hat eine Fernsehshow, die nach ihr benannt ist: die „Petra Mede Show“.

Schauspielerin Malin Åkerman führt dieses Jahr zum ersten Mal durch den ESC. © AFP | MICHAEL TRAN

Für Malin Åkerman ist es dagegen die erste ESC-Moderation. Die gebürtige Schwedin ist in Kanada aufgewachsen und hat sich in Nordamerika als Schauspielerin einen Namen gemacht.

Hollywood-Luft durfte sie schon 2009 schnuppern, als sie neben Sandra Bullock und Ryan Reynolds im Film „Selbst ist die Braut“ zu sehen war. 2018 spielte sie an der Seite von Dwayne Johnson in „Rampage“. Nun steht sie beim Eurovision Song Contest 2024 erneut im Rampenlicht – und wird gemeinsam mit Petra Mede eine der größten TV-Produktionen der Welt moderieren.