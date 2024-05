Berlin/Malmö. Am Samstag ist es so weit: Das Finale des ESC 2024 findet statt. Unser Überblick zeigt alle Länder, Teilnehmer und ihre Lieder.

37 Länder nehmen am ESC 2024 teil – nur 26 haben es ins große Finale geschafft

Wer tritt mit welchem Lied an?

Unsere Übersicht zeigt alle Teilnehmer

„United By Music“ ist das Motto des ESC. Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ländern treten darunter seit Anfang der Woche in Malmö gegeneinander an, um den besten Song des Kontinents zu finden. Sie wollen die Jurys und vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernsehern überzeugen, um möglichst viele Punkte zu ergattern.

26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Eurovision Song Contests haben die Vorrunde überstanden und treten am Samstag im großen Finale auf. Das sind sie.

37 Acts vertreten beim ESC 37 Länder – 26 sind im Finale

Wie schon im vergangenen Jahr gingen auch 2024 37 Länder ins Rennen um die ESC-Krone. Das sind relativ wenige, in den Jahren zuvor waren es stets mehr – 2018 sogar 43 Staaten. Das letzte Mal, dass zuvor so wenig Nationen am Eurovision Song Contest teilnahmen, war 2014.

ESC 2024: Bildergalerie – Diese Acts sind im Finale Nein, sie sehen nicht doppelt: Marcus & Martinus sind Zwillinge. Beim ESC vertreten sie mit „Unforgettable“ den Gastgeber Schweden. © - | Jonathan Perlemann Frauenpower aus der Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil vertreten ihr Land mit „Teresa & Maria“ – eine Anspielung auf Mutter Teresa und die biblische Maria. © EBU | - Nach Jahren der Abstinenz kehrt Luxemburg 2024 zum ESC zurück. In Rennen schickt Deutschlands kleinster Nachbar die Sängerin Tali. © - | Gretel S. Díaz Joost Klein vertritt beim ESC 2024 die Niederlande. In seinem Song „Europapa“ geht es nicht um seinen Opa, sondern um die Vorteile eines geeinten Europas. © - | Ruud Janssen Hände hoch oder ich singe: Israel schickt beim ESC 2024 Eden Golan mit „Hurricane“ ins Rennen. © RAN | Yehezkel Silvester Belt sieht aus, als wäre er einem Science-Fiction-Film entsprungen. Beim ESC will er für Litauen mit „Luktelk“ überzeugen. © - | Armida Cepukaité Er erinnert an Dieter Bohlen, sie könnte die Mutter von Paris Hilton sein. Zusammen sind sie Nebulossa und vertreten beim ESC 2024 Spanien. © RTVE | Valero Rioja Schwarz macht schlank: 5Miinust und Puuluup vertreten beim ESC 2024 Estland. © - | Liina Notta Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Und es ist auch nicht Superman, sondern Bambie Thug, Irlands Act beim ESC 2024. © - | Becca Geden Der ESC ist bunt, doch jedes Jahr setzen auch einige Acts auf weniger Farbe. So zum Beispiel Dons aus Lettland. © - | Dons Music Marina Satti, die uns im Bild so stolz ihr Auto zeigt, geht beim Eurovision Song Contest für Griechenland ins Rennen. Ihr Song: „Zari“. © ERT | Kurunis Olly Alexander aus dem Vereinigten Königreich ist schon lange ein Star: Als Teil von „Years & Years“, einer Band, die inzwischen nur noch aus ihm besteht, schaffte er es in Deutschland bis auf Platz neun der Charts. Zum ESC fährt er unter seinem echten Namen – und bringt hoffentlich ein Shirt mit. © - | Richie Tallboy Gåte gehen beim Eurovision Song Contest für Norwegen ins Rennen. © NRK | Marie Naglestad Der böse Blick ist beim ESC 2024 angesagt: Auch Angelina Mango aus Italien will mit ihm und ihrem Lied „La Noia“ („Die Langeweile“) überzeugen. © - | Andrea Bianchera Lange, dunkle Mähne und eine mystische Ausstrahlung: Nein, das ist nicht Vorjahressiegerin Loreen, sondern Teya Dora, die beim ESC 2024 für Serbien ins Rennen geht. © - | Marko Suvic Finnland will beim ESC seit Jahren vor allem eins: Auffallen. Auch 2024 dürfte das mit Windows95man (Name wird aus markenrechtlichen Gründen noch geändert) und „No Rules“ klappen. © YLE | Mikka Varila Iolanda heißt die Vertreterin Portugals beim ESC 2024. Sie tritt mit dem Song „Grito“ an. © - | Sebas Ferreira Armenien schickt beim Eurovision Song Contest 2024 das Duo Ladaniva mit „Jako“ ins Rennen. © - | Robert Koloyan L wie Loser? Die Geste von Silia Kapsis aus Zypern scheint kein gutes Omen. Aber vielleicht lügt sie ja, schließlich heißt ihr Song „Liar“. © - | Silia Polykarpou Nemo aus der Schweiz scheint zu beten. Wenn es beim ESC hilft: warum nicht? © SRF | Ella Mettler Sex sells? Slowenien schickt Raiven mit „Veronika“ ins Rennen um den ESC-Sieg. © - | Tjasa Barbo Bei diesem Namen bekommt man Hunger: Baby Lasagna vertitt beim ESC 2024 Kroatien. Der melodische Titel des Beitrags: „Rim Tim Tagi Dim“. © - | Elizabeta Ruzic Ob sie die Zuschauer mit diesem bösen Blick überzeugen kann? Nutsa Buzaladze geht beim ESC 2024 mit „Fire Fighter“ für Georgien an den Start. © - | Kikala Studio Wenig einfallsreich heißt der französische ESC-Beitrag 2024 „Mon Amour“. Gesungen wird er von Slimane. © - | Ismael Nebchi Für Österreich will beim ESC 2024 Kaleen überzeugen. Auch wenn das Bild so aussieht: Bei Germany‘s Next Topmodel hat sie nie teilgenommen. Das Foto aufgenommen hat aber Rankin, der als Fotograf auch schon die GNTM-Models ablichtete. © - | Rankin 1 / 25

Wie die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer für den ESC 2023 ausgewählt wurden, ist unterschiedlich. In manchen Ländern gab es – wie in Deutschland – nationale Vorentscheide. In anderen erfolgte die Auswahl intern durch den jeweiligen Rundfunksender. Teilweise wird das ESC-Talent auch über Castingshows gesucht.

Unsere Liste zeigt die einzelnen Acts in der Reihenfolge, in der sie im Finale auftreten.

01 Schweden: Marcus & Martinus – „Unforgettable“

02 Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“

03 Deutschland: Isaak – „Always On The Run“

04 Luxemburg: Tali – „Fighter“

05 Niederlande: Joost Klein – „Europapa“

06 Israel: Eden Golan – „Hurricane“

07 Litauen: Silvester Belt – „Luktelk“

08 Spanien: Nebulossa – „Zorra“

09 Estland: 5Miinust und Puuluup – „(Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi“

10 Irland: Bambie Thug – „Doomsday Blue“

11 Lettland: Dons – „Hollow“

12 Griechenland: Marina Satti – „Zari“

13 Vereinigtes Königreich: Olly Alexander – „Dizzy“

14 Norwegen: Gåte – „Ulveham“

15 Italien: Angelina Mango – „La Noia“

16 Serbien: Teya Dora – „Ramonda“

17 Finnland: Windows95man – „No Rules“

18 Portugal: Iolanda – „Grito“

19 Armenien: Ladaniva – „Jako“

20 Zypern: Silia Kapsis – „Liar“

21 Schweiz: Nemo – „The Code“

22 Slowenien: Raiven – „Veronika“

23 Kroatien: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“

24 Georgien: Nutsa Buzaladze – „Fire Fighter“

25 Frankreich: Slimane – „Mon Amour“

26 Österreich: Kaleen – We Will Rave“