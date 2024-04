Berlin. Haie sind in der Nordsee eher eine Seltenheit. Doch nun wurde ein Exemplar an einem Strand entdeckt. Die Feuerwehr musste anrücken.

Eigentlich fühlt er sich vor allem am Meeresboden wohl, lebt in bis zu 400 Metern Tiefe. Doch am Osterwochenende verirrte sich ein Katzenhai, mit bis zu einem Meter Länge der kleinste Hai in der Nordsee, an die Küste des „deutschen Meeres“ verirrt und lag am Strand schließlich auf dem Trockenen.

Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Cuxhaven - Duhnen auf ihrer Webseite. Demnach hatte eine Wandergruppe den kleingefleckten Katzenhai, wie die Art offiziell heißt, auf dem Watt vor dem Nordseebad Duhnen entdeckt. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte mussten das Tier schließlich retten, weil die Flut bereits abgelaufen war.

Nordsee: Feuerwehr nimmt Hai „in Obhut“

Der kleine Hai sei „in Obhut“ genommen worden, heißt es von der Feuerwehr. Man habe ihn schließlich in einem in der Nähe verlaufenden, größeren Priel – also einem Wasserlauf im Watt – wieder ausgesetzt. „Dort bestand für ihn eine größere Chance, dass er den Rückweg heraus aus dem Wattenmeer findet.“

Während große und mittlere Haie, etwa Herings- oder Hundshaie, durch die Überfischung fast komplett aus der Nordsee verschwunden sind, tauchen kleine Katzenhaie laut der „Schutzstation Wattenmeer“ immer wieder auf. Man geht davon aus, dass die Tiere aus dem Bereich Helgoland kommen und sich in die Nähe der Küsten verirren.

