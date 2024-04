Berlin. Viva-Moderator, ProSieben-Entertainer und dann das Karriere-Aus? Weit gefehlt. Raab war nie weg. Was er die vergangenen Jahre machte.

Die meisten Menschen kennen Stefan Raab wohl als Moderator zahlreicher ProSieben-Shows, darunter „Schlag den Raab“, die „Wok-WM“ und natürlich „TV Total“. Noch Ältere erinnern sich vielleicht sogar an die ersten Gehversuche des Entertainers beim damaligen Jugendsender Viva in den 1990er Jahren. Lang ist es her. Nun kündigt Raab so etwas wie ein Comeback an – ein drittes und letztes Mal will er gegen die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich antreten.

Mehr als acht Jahre nach seinem letzten TV-Auftritt wird Raab also wieder vor der Kamera zu sehen sein. Doch was hat der Entertainer eigentlich in der Zwischenzeit getrieben?

Stefan Raab war mit Brainpool TV, Raab TV & Raab Entertainment weiter aktiv

Untätig war Stefan Raab nicht. Bereits während seiner aktiven Fernsehkarriere arbeitete Raab auch als Produzent und war unter anderem an der Produktionsfirma Brainpool TV beteiligt. Als Produzent arbeitete er beispielsweise an einem Comeback der Sendung „TV total“, die mit Moderator Sebastian Pufpaff neu aufgelegt wurde. Von 2018 bis 2023 war Raab auch an Sendungen wie „Schlag den Star“, „Schlag den Besten“, „1:30“ mit Comedian Teddy Teclebrhan und der TVNOW-Show „Täglich frisch geröstet“ als Produzent beteiligt. Für RTL produzierte Raab zudem Remakes des Turmspringens und der „Wok-WM“.

Auftritte vor der Kamera blieben nach seiner aktiven Fernsehkarriere eine Seltenheit. Allerdings trat Raab 2018 im Rahmen einer Live-Show dreimal in der Lanxess-Arena auf.

Im Januar 2024 berichtete das Branchenportal „DWDL“, dass Raab zusammen mit dem langjährigen ProSieben/Sat1 Medienmanager Daniel Rosemann die neue Produktionsfirma „Raab Entertainment“ gründen will. Das Unternehmen soll für RTL eine tägliche Sendung während der Fußball-WM in diesem Jahr produzieren. Auch der Boxkampf zwischen Raab und Halmich wird von der neuen Firma produziert.

fmg