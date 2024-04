Berlin. Stefan Raab sorgt an Ostern für Aufregung auf Instagram. Nun will er erneut gegen Regina Halmich kämpfen – oder ist es bloß ein Scherz?

Nach seinem Rückzug vor acht Jahren aus der TV-Landschaft tauchte Stefan Raab am Karfreitag mit einem Video auf Instagram überraschend wieder auf. Doch bleibt die Frage: Ist seine angekündigte Rückkehr echt oder lediglich ein raffinierter Aprilscherz?

Nach dem ersten Video von Karfreitag postete Raab am Ostermontag ein neues Video. Wie bereits im ersten Video rudert TV-Moderator Elton über einen See, umgeben von Bergen und Wäldern, und ruft nach Raab. Als er ihn schließlich am Seeufer beim Angeln findet, gesteht Elton Raab, dass es mit den im ersten Video geforderten neun Millionen Followern auf Raabs neuem Instagram-Account „nicht ganz“ geklappt habe, sie seien aber „nah dran“. Im ersten der kurzen Comeback-Videos, hatte Raab gefordert, dass er nur zurück auf die große Showbühne kommt, wenn er so viele Menschen seinem Kanal folgen. Raab gibt sich unbeeindruckt: „Nah dran ist auch vorbei, Elton. Ich mach nix mehr.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stefan Raab (@therealstefanraab) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

„Showpraktikant“ Elton zieht aber noch ein Ass aus dem Ärmel: Da sei noch „eine Rechnung offen“ – und zwar mit der früheren Box-Weltmeisterin Regina Halmich. 2001 und 2007 war Raab bereits gegen Halmich in den Ring gestiegen. „Ich hab sie schon zwei Mal vermöbelt“, sagt der 57-Jährige. Elton korrigiert ihn: „Nee, nee, sie hat dich zwei Mal vermöbelt.“ Daraufhin stimmt Raab dem Vorschlag zu.

Lesen Sie hier:Stefan Raabs stilles Leben nach der Fernsehkarriere

Stefan Raab erneut gegen Regina Halmich im Ring?

„The Final Fight“ soll laut dem Video am 14. September stattfinden, der Vorverkauf startet demnach bereits am Dienstag, 2. April. Vorher brauche Raab allerdings noch ein „bisschen Training“: Das Video zeigt den Entertainer am Schluss mit einigen Kilos mehr auf den Rippen – die, so wirkt es, allerdings eher von Maskenbildnern angebracht wurden.

In dem ersten Video, das mittlerweile Millionen Views verzeichnet, hatte sich der Entertainer zu einer möglichen Rückkehr ins Rampenlicht geäußert. Mit seinem langjährigen Sidekick Elton als Vermittler machte er deutlich: „Wenn ich in drei Tagen neun Millionen Follower habe, dann mach‘ ich wieder was.“ Und am Karfreitag schien es fast möglich: Da konnte man zusehen, wie Stefan Raabs Followerzahl minütlich in die Höhe kletterte. Bis Ostermontag kam er dann aber doch „nur“ auf 2,8 Millionen Follower.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stefan Raab (@therealstefanraab) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch interessant:Stefan Raab plant neues Format – Konkurrenz für bekannte Show

Aprilscherz? Große Verunsicherung unter den Raab-Fans

Die Unsicherheit, ob es sich um einen Aprilscherz oder eine wirkliche Ankündigung für ein Comeback von Raab handelt, ist in den Kommentaren aber auch unter zweiten dem Video groß. „Selbst die Verwirrung ist verwirrt“, schreibt ein Nutzer. „Das wäre echt der mieseste Aprilscherz ever“, heißt es in einem anderen Kommentar. Regina Halmich teilte den Clip am Ostermontag in ihrer Instagram-Story, äußerte sich darüber hinaus aber nicht.

In den Kommentaren unter dem Video geht es aber auch noch um einen weiteren Hinweis: Raab trägt eine Cap mit der Aufschrift „NWSDWH“. Und Raab-Fans wissen: Er kürzt seine Showtitel gerne mit solch einer Buchstabenreihe ab – wie etwa bei der Sendung „SSDSDSSWEMUGABRTLAD“, also „Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf“. Raabs Produktionsfirma Raab Entertainment GmbH ließ sich die Kombination „NWSDWH“ jedenfalls am 21. März markenrechtlich schützen.