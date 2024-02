Berlin. Da ist Musik drin: Städtetrips zu Musikkonzerten trenden laut einer Umfrage. Topziel: London. Was hat Gelsenkirchen, was Berlin abgeht?

Echte Fans sind schon immer ihren Musikstars auf Tournee nachgereist. Nun werden sie zunehmend interessant für die Tourismusindustrie. Der jüngste Trend der Branche: musikalischen Städtetrips. Man kennt den Herdentrieb von Filmfreaks.

41 Prozent der Deutschen suchen sich laut des aktuellen Reisetrendreports von Expedia für ihren Konzertbesuch gezielt Städte aus, in denen sie bisher noch nicht waren – insbesondere, wenn sie dabei auch noch Geld sparen können. 18 Prozent der deutschen Musikfans wären sogar bereit, die Landesgrenzen zu verlassen.

26 Stars in den 13 europäischen Städten

Demnach kaufen Fans bewusst Tickets für Shows fern von ihren Heimatstädten, um den Konzertbesuch mit Sightseeing und Urlaub zu verknüpfen: „Tour Tourism“.

Eine Auswertung der Tourdaten von insgesamt 26 Stars sowie der Online-Reisebüros zeigt, welche europäische Metropole „rockt“. Insgesamt kommt Expedia auf 13 Städte, in denen mehr als zehn Musikerinnen oder Musiker auftreten. Nur zwei Stars machen auch in jeder der 13 Städte Halt: die amerikanische Sängerin Olivia Rodrigo und die englische Band Depeche Mode.

In Deutschland führt München die Liste an. Hier treten auf: AC/DC, Adele, Kim Petras, James Blunt, Coldplay, Taylor Swift, Simple Minds, Jason Derulo, Metallica, Take That, Thirty Seconds to Mars, Olivia Rodrigo, Depeche Mode, Rod Stewart, Jonas Brothers, Justin Timberlake. Es folgen Berlin (14 Musikerinnen und Musiker), Hamburg und Köln mit je elf.

Taylor Swift tritt in Hamburg und München auf

Berlin rangiert immerhin auf einer Höhe mit Paris. In der deutschen Hauptstadt spielen Pet Shop Boys, Kim Petras, Zara Larsson, James Blunt, Green Day, Simpe Minds, Jason Derulo, Take That, Thirty Seconds to Mars, Olivia Rodrigo, Depeche Mode, Rod Stewart, Nicki Minaj, Justin Timberlake.

Und was hat München, was Berlin nicht hat: Zur Top-Platzierung hat nicht zuletzt die Konzertreihe von Weltstar Adele beigetragen, die im August 2024 zehn exklusive Open-Air-Konzert in der Bayernmetropole spielt. Und: Taylor Swift. Der Superstar kommt allerdings auch nach Hamburg und – Gelsenkirchen

Europaweit auf Platz eins im Expedia-Ranking: London, keine große Überraschung. 19 der 26 Künstler treten in der britischen Hauptstadt auf. Dahinter folgen Dublin und München (16) und Amsterdam (15). Weitere Städte: Paris, Glasgow, Birmingham, Manchester, Madrid und Kopenhagen.

Günstigere Hotelpreise in Berlin und München

Die durchschnittliche Tagesrate für Hotels in Paris lag laut Expedia-Daten im vergangenen Jahr bei 195 Euro, in Dublin bei 177 Euro und in Amsterdam bei 174 Euro. Im Vergleich dazu schneiden die deutschen Metropolen München und Berlin relativ günstig ab mit 124 Euro bzw. 123 Euro.

In Bratislava (102 Euro), Bukarest (100 Euro) und Danzig (94 Euro) zahlten Reisende für ihre Hotelübernachtung im Schnitt deutlich weniger. Aber welcher Star kommt schon nach Bratislava? Kein Pflaster für „Swifties“, aber Fans von Rod Stewart, Thirty Seconds to Mars, James Blunt und AC/DC Shows kommen auf ihre Kosten. In Bukarest spielen in diesem Jahr Coldplay und Ed Sheeran.

