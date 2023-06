Archäologen mit beeindruckendem Fund: "Stonehenge der Niederlande"

Berlin Die Grabanlage diente vor 4000 Jahren als Sonnenkalender. Ein sensationeller Fund in einem Grab fasziniert die Forscher besonders.

Archäologen haben in Israel eine Grabkammer aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. entdeckt. Bei dem Fund von Tongefäße und menschliche Knochen, fühlte es laut Archäologen an, "als käme man aus einem Indiana-Jones-Film".

Grabhöhle in Israel entdeckt: "Wie in einem Indiana-Jones-Film"

Erst am Mittwoch feierten Tausende Menschen aus Großbritannien die Sommersonnenwende am legendären Steinkreis "Stonehenge". Welche Bedeutung Stonehenge für die frühen Bewohner Englands hatte, darüber sind sich die Archäologen immer noch nicht ganz einig. Jetzt bekommt das steinzeitliche Monument europäische Konkurrenz: Als "Stonehenge der Niederlande" wird eine kürzlich nahe Utrecht ausgegrabene religiöse Stätte bezeichnet. Laut niederländischer Archäologen ist sie 4000 Jahre alt.

Ein Grabhügel in der Mitte der Anlage soll dabei, ähnlich wie der Stonehenge-Steinkreis, als Sonnenkalender gedient haben. „Was für eine spektakuläre archäologische Entdeckung“, schrieb die Stadt Tiel, die rund 50 Kilometer südöstlich von Utrecht liegt, am Mittwoch bei Facebook. Es sei das erste Mal, dass eine solche Stätte in den Niederlanden entdeckt wurde.

Der Grabhügel, der auf einem Industriegelände gefunden wurde, hat einen Durchmesser von etwa 20 Metern. Er enthielt den Angaben zufolge die sterblichen Überreste von 60 Menschen und hatte mehrere Durchgänge, durch die an den längsten und den kürzesten Tagen des Jahres die Sonne schien. Die Gänge ermöglichten die Nutzung als Sonnenkalender.

"Stonehenge der Niederlande": Archäologen machen sensationellen Fund

„Die Menschen nutzten diesen Kalender, um wichtige Momente wie Feste und Erntetage zu bestimmen“, hieß es von den Archäologen. Die Fachleute entdeckten bei den 2017 begonnenen Ausgrabungen auch zwei weitere, kleinere Grabhügel. Alle drei wurden demnach etwa 800 Jahre lang als Grabstätten genutzt.

Die Forscher machten jedoch noch einen weiteren sensationellen Fund: Sie entdeckten eine Glasperle im Inneren eines Grabes. Eine Untersuchung habe ergeben, dass diese aus Mesopotamien, dem heutigen Irak, stamme. „Diese Perle hat vor vier Jahrtausenden eine Strecke von rund 5000 Kilometern zurückgelegt“, sagte Forschungsleiter Cristian van der Linde.

„Glas wurde hier nicht hergestellt“, sagte Stijn Arnoldussen, Professor an der Universität Groningen. „Die Perle muss für die Menschen ein spektakulärer Gegenstand gewesen sein, weil es sich um ein unbekanntes Material handelte.“ Sie sei wahrscheinlich jedoch nicht direkt von Mesopotamien zu der Grabstätte gelangt - „damals wurden Dinge bereits getauscht“. (dpa/os)