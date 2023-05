Krönung King Charles III. in London: Exklusives Magazin hier bestellen

London Am 06. Mai findet die Krönung von King Charles III. statt. Unser exklusives Magazin bietet Einblicke in das Leben des neuen Königs.

Die Vorbereitungen für die Krönung von King Charles III. laufen auf Hochtouren. Lange wurde viel über die feierliche Zeremonie am 6. Mai spekuliert: Welche Gäste dürfen sich auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palast versammeln und wie wird die Krönung ablaufen?

Inzwischen gibt es dazu erste Details und fest steht: Mit der Krönung beginnt eine neue Ära der britischen Geschichte und jeder, der sich für das britische Königshaus interessiert, wird die historische Zeremonie im Fernsehen verfolgen.

Alle Informationen rund um die Krönung von King Charles III. lesen Sie in unserem Newsblog.

Doch wer ist der Mann, der künftig das Vereinigte Königreich regiert und was macht ihn so besonders? Wer ist seine Familie und welche Leidenschaften verfolgt er?

Exklusives Magazin: "The Royal Collector's Edition – King Charles III“

Das hochwertig produzierte Magazin "The Royal Collector's Edition – King Charles III“ gibt anlässlich der feierlichen Zeremonie am Sonnabend Antworten auf diese Fragen und nimmt die Leser mit in das Leben und die Familie von King Charles III.

Neben einer Sammlung an Porträts des neuen Königs gewährt das Magazin einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Krönung und gibt Aufschluss darüber, wieso King Charles III. der Mensch ist, der er heute ist.

