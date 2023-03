Krönung von King Charles: Große Überraschung bei Gästeliste

König Charles III. will Berichten zufolge mehr Gäste zu seiner Krönung am 6. Mai 2023 einladen als ursprünglich geplant. Bisher war von rund 2000 geladenen Gästen die Rede – ein deutlich kleinerer Rahmen als bei der Krönung von Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren mit rund 8000 Gästen.

Laut einem Bericht von "Telegraph" führe das Palast nun Gespräche mit den Verantwortlichen des Westminister Abbey, um die Kapazitäten der Kirche zu erweitern. Wer auf der Gästeliste steht, erfahren Sie hier.

Krönung: König Charles bricht mit alten Traditionen

Jahrhundertelang war es Brauch, dass bei der Krönung eines britischen Monarchen keine anderen Königinnen und Könige anwesend waren. Die Krönung ist eigentlich als "heilige Zeremonie zwischen dem Monarchen und seinem Volk in der Gegenwart Gottes" gedacht, wie es im Brauch heißt. König Charles bricht mit dieser Tradition und plant laut "Telegraph" Monarchen und Herrscher aus aller Welt einzuladen.

Eine anonyme Quelle erklärte gegenüber der Zeitung "The Mail on Sunday", dass das Protokoll im Namen der Diplomatie noch einmal überarbeitet werde. Ein anderer Insider sagte der Zeitung "Man kann davon ausgehen, dass die Gästeliste für die Krönung eher der einer königlichen Hochzeit ähnelt als die der Krönung vor 70 Jahren." "Save the date" Einladungen zur Krönung von King Charles III. gingen angeblich bereits an die skandinavischen Königshäuser raus, unter anderem an den König von Jordanien, Abdullah II., 61.

King Charles: Führende Politiker auf der Gästeliste

Um seine Krönung so inklusiv und modern wie möglich zu gestalten, wird König Charles zahlreiche Vertreter von gemeinnützigen Organisationen und Personen einladen, die die heutige vielfältige Gesellschaft Großbritanniens repräsentieren.

Für Deutschland nimmt in der Regel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesen Veranstaltungen teil. Er wird Charles bereits einige Wochen vorher empfangen, bevor der König auf seiner ersten Auslandsreise nach Berlin kommt.

Krönungszeremonie: Charles' Familie spielt wichtige Rolle

Es wird erwartet, dass Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate sowie Charles' Frau Camilla bei der Krönungszeremonie in der ersten Reihe sitzen werden. Camillas Enkelkinder sollen laut "Telegraph" bei der Zeremonie eine wichtige Rolle spielen – ebenso wie Charles' Enkel George, der eines Tages selbst den Thron besteigen soll.

Die Frage, die jedoch viele Beobachter am meisten interessiert, ist, ob Prinz Harry, der jüngere Sohn von Charles, und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, ebenfalls anwesend sein werden. Der 38-jährige Prinz hat in seiner Autobiografie "Reserve" und in zahlreichen Interviews harte Kritik an seinem Vater, seinem Bruder William und dem Palastsystem geäußert sowie interne Informationen preisgegeben.