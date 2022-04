ESC 2022: Voting-Sytem - So funktioniert die Punktevergabe

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit. Auch der Kandidat von Deutschland steht schon fest.

Das Voting der Sieger beim Eurovision Song Contest hat in den letzten Jahren viele Reformen erlebt. Seit 2016 bestimmen Jury und Zuschauer gemeinsam den Sieger des ESC. Das wird auch 2022 der Fall sein.

Wie immer darf natürlich nicht für das eigene Land gestimmt werden. Doch hinter der Stimmabgabe steckt ein kompliziertes System. Wie genau das funktioniert, lesen Sie hier.

ESC 2022: Voting-System - So werden Stimmen gewertet

Die Stimmen der Jury und der Zuschauer werden erst einmal separat gewertet. Aus der Verteilung der Stimmen ergibt sich jeweils eine Top Ten der Länder. Für den ersten Platz gibt es dann die berühmten 12 Punkte, für den zweiten Platz 10 Punkte, für den dritten Platz 8 Punkte und dann jeweils einen Punkt weniger absteigend bis zum zehnten Platz.

Insgesamt werden die Punkte von Jury und Zuschauern aber nicht unbedingt gleich gewichtet. Wie das Verhältnis der Gewichtung ausfällt kann sich von Land zu Land unterscheiden. In Deutschland könnten zum Beispiel Jury- und Zuschauerstimmem je zu 50 Prozent in die Gesamtwertung der Punkte einfließen. In Italien zählen die Stimmen der Jury aber vielleicht zu 60 Prozent und die der Zuschauer nur zu 40 Prozent.

Wie das Stimmenverhältnis pro Teilnehmerland aussieht schlägt erst einmal die European Broadcastin Union (EBU) als Ausrichter des ESC vor. Diese Vorschläge müssen dann wiederum durch die ESC-Referenzgruppe abgesegnet werden. Die ESC-Referenzgruppe ist die Vertretung aller am ESC teilnehmenden nationalen TV-Sender.

ESC 2022: So werden die Ergebnisse verkündet

Für Verkündung der Punkte gibt es laut dem Regelwerk der EBU Unterschiede bei Halbfinale und Finale. Beim Halbfinale werden keine Punkte genannt, sondern lediglich die Länder verkündet, die es ins Finale geschafft haben. Deutschland, dass neben Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien zu den sogenannten "Big Five" gehört, erreicht übrigens automatisch das Finale.

Im Finale selbst verkünden die Vertreter der nationalen Sender dann zunächst die Platzierung der Jury und die daraus erfolgenden Punkte.

Die Moderatoren auf der ESC-Bühne in Turin geben dann die Punkte der Zuschauer bekannt. Jedoch in ihrer Gesamtheit pro Song. Es gehen also nicht "12 Punkte an", sondern "Song X hat von den Zuschauern insgesamt X Punkte erhalten".

Diese Punkte werden dann während der Verkündung zu den Punkten der Jury nach der Gewichtung hinzugezählt. Wer am Ende dieses Prozesses die meisten Punkte hat gewinnt den ESC. (fmg)#

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.