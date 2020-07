Corona-News: Zehntausende neue Corona-Fälle in den USA - Mallorca führt harte Party-Strafen ein

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat eine Bedingung für ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel genannt

In den USA sind erneut fast 64.000 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden; auch die Zahl der Todesfälle pro Tag steigt wieder

Mallorca will für illegale Partys Corona-Strafen von bis zu 600.000 Euro einführen

Auf Sylt ist eine Coronavirus-Infektion registriert worden. Die Familie des oder der Infizierten musste die Insel verlassen

Eine Studie von Hamburger Forschern weist auf die großen psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Krise hin

In England müssen Einreisende aus Deutschland nicht mehr in Quarantäne

US-Immunologe Anthony Fauci bezeichnet das Coronavirus wegen seiner Übertragbarkeit als „schlimmsten Albtraum“ für Gesundheitsexperten

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 199.322 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9050 Todesfälle

Weltweit sind rund 12,5 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 560.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19 – davon allein 134.000 in den USA

Nach der Debatte um die Maskenpflicht im Einzelhandel hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nun eine Bedingung genannt, die erfüllt sein müsse, bevor über eine Abschaffung gesprochen werden könne: Dauerhaft unter 100 Corona-Neuinfektionen täglich in Deutschland.

In den USA sind wieder Zehntausende Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden. Auch die Zahl der innerhalb eines Tages gestorbenen Corona-Infizierten steigt wieder, nachdem sie wochenlang gesunken war.

Viele Experten hatten davor gewarnt, dass sich das Coronavirus in der Reisesaison wieder mehr ausbreiten könnte. Auf der beliebten Nordsee-Insel Sylt ist nun eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden. Die Familie, in der die Infektion aufgetreten war, hat die Insel verlassen müssen.

Auch auf der Lieblingsinsel der Deutschen wächst die Angst vor dem Virus. Die Regionalregierung der Balearen hat nun einen Strafenkatalog beschlossen. Illegale Partys, die derzeit besonders auf Mallorca stattfinden, können unter anderem Bußgelder bis zu 600.000 Euro anfallen.

Samstag, 11. Juli: Fast 64.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

9.05 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat ein Kriterium für ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel genannt: den Rückgang der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland auf unter 100. „Solange wir im Durchschnitt täglich mehrere hundert neue Infizierte haben, wird sie überall bleiben müssen, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten wird“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Wenn wir bei den Infektionen dauerhaft zweistellig sind, müssen Mediziner und Politik neu nachdenken.“

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte sich in der vergangenen Woche dafür ausgesprochen, angesichts der niedrigen Infektionszahlen im Norden Anfang August ein Ende der Maskenpflicht im Handel seines Landes zu beschließen. Er war damit auf breite Kritik gestoßen und von der Staatskanzlei seines Landes ausgebremst worden. Das Robert Koch-Institut meldete am Samstag 378 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages.

Röttgen will europäische Corona-Hilfen an Verwendungszweck knüpfen

8.05 Uhr: CDU-Politiker Norbert Röttgen plädiert dafür, Hilfen aus dem geplanten europäischen Wiederaufbaufonds an konkrete Projekte zur Modernisierung der Volkswirtschaften zu knüpfen. Die von der EU-Kommission vorgenommene Aufteilung der vorgesehenen 750 Milliarden Euro auf die Länder sei falsch, sagte der Bewerber um den CDU-Vorsitz im Interview mit unserer Redaktion: „Das Prinzip muss lauten: Erst das Projekt und dann das Geld – nicht umgekehrt“, sagte Röttgen.

Steuererhöhungen zur Finanzierung der Hilfsprogramme lehnte Röttgen ab. „Steuererhöhungen sind Gift, wenn wir Investitionen befördern, den Konsum antreiben und die Wirtschaft wieder in Gang bringen wollen“, so Röttgen. Lesen Sie hier das komplette Interview: Röttgen: „Das Rennen um den CDU-Vorsitz ist völlig offen“

Corona in den USA: Fast 64.000 Neuinfektionen an einem Tag

7.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA ist weiterhin alarmierend: Binnen 24 Stunden sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Freitagabend (Ortszeit) 63.643 neue Ansteckungsfälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Toten sei um 774 auf fast 134.000 gestiegen. Erst am Donnerstag hatten die USA mit 65.551 Corona-Fällen einen Höchststand bei den täglich festgestellten Neuinfektionen verzeichnet.

Insgesamt liegt die Zahl der erfassten Infektionsfälle im Land den Angaben der Johns-Hopkins-Universität inzwischen bei 3,18 Millionen. Die USA sind das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Dies gilt sowohl für die Infektions- als auch die Totenzahlen.

WHO will Coronavirus-Ursprung in China erforschen

5.14 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsendet auf der Suche nach dem Ursprung des neuartigen Coronavirus am Samstag ein Expertenteam nach China. Den chinesischen Behörden zufolge ging das Coronavirus von einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen über. Immer wieder wurde aber auch ein Labor in Wuhan mit dem Ausbruch der Pandemie in Verbindung gebracht, unter anderem von US-Präsident Donald Trump.

Corona-Test in Wuhan: Die WHO schickt Experten nach China, die den Ursprung des neuartigen Corona-Virus erforschen sollen. Foto: Str / AFP

Die USA und andere Staaten fordern seit längerem von Peking mehr Transparenz über den Ursprung der Pandemie. Die WHO hatte China seit Anfang Mai gedrängt, seine Experten ins Land einzuladen, um bei der Erforschung des Ursprungs des Coronavirus mitzuhelfen.

70.000 Corona-Tote in Brasilien registriert

1.30 Uhr: Brasilien hat in der Corona-Pandemie die Schwelle von 70.000 Todesopfern überschritten. 1214 Infizierte seien in den vergangenen 24 Stunden gestorben, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium am Freitag (Ortszeit) mit. Die Gesamtzahl der Corona-Toten habe sich damit auf 70.398 erhöht.

Brasilien ist nach den USA das am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Mehr als 1,8 Millionen Menschen haben sich in dem größten Staat Lateinamerikas bereits mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, alleine am Freitag wurden mehr als 45.000 Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag hatte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro bekanntgegeben, mit dem neuartigen Virus infiziert zu sein.

Freitag, 10. Juli: Familie muss wegen Infektion mit dem Coronavirus Urlaub auf Sylt abbrechen

23.45 Uhr: Nach einer mehrstündigen friedlichen Kundgebung in Belgrad gegen die Corona-Politik der Regierung ist eine Gruppe nationalistischer Demonstranten am Abend gewaltsam in das serbische Parlament eingedrungen. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auch Journalisten und fotografierende Demonstranten wurden von Randalierern angegriffen. Noch am Vorabend hatten Demonstranten bei einer Sitzkundgebung Randalierer erfolgreich am Eindringen in das Parlament gehindert.

Proteste in Belgrad: Demonstranten und Polizei stießen vor dem Parlamentsgebäude zusammen. Eine mehrstündige friedliche Kundgebung gegen die Corona-Politik der Regierung wurde nach Angriffen von Randalierern gegen die Polizei erneut von Gewalt überschattet. Foto: Darko Vojinovic / dpa

Protestierende warfen am Freitagabend Steine und Flaschen auf das Parlamentsgebäude. Eine Gruppe junger Männer durchbrach das Metallgeländer vor dem Parlament und drang patriotische Lieder singend in das Gebäude ein. Die Randalierer wurden dort jedoch von Polizisten erwartet, die sie wieder aus dem Gebäude herausdrängten und eine Kette um den Eingang bildeten. Die Polizisten wurden daraufhin etwa eine halbe Stunde mit Flaschen und Fackeln beworfen.

Anders als in den ersten zwei Krawallnächten setzte die Polizei bis dahin weder Tränengas noch Blendgranaten ein. Die Demonstrationen hatten sich an Plänen des Präsidenten Aleksandar Vucic entzündet, wegen des Wiederanstiegs der Corona-Neuinfektionen für das Wochenende ein Ausgehverbot zu verhängen.

Vucic nahm die Entscheidung zwar zurück und verbot dafür Ansammlungen von mehr als 10 Personen. Dies beruhigte die Menschen aber nicht und die Proteste richteten sich zunehmend gegen Vucic selbst. Nationalisten werfen ihm nun auch Verrat vor, weil er nach deutsch-französischer Vermittlung neuen Gesprächen mit dem Kosovo zugestimmt hat. Sie sehen das Kosovo als abtrünnige serbische Provinz.

21.43 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Freitag eine Ausweitung der Maskenpflicht in seinem Land angedeutet. „Ich glaube wir müssen strikter dabei sein, die Menschen zum Tragen von Gesichtsschutz in geschlossenen Räumen aufzufordern, wo sich Menschen begegnen, die sonst nicht zusammenkommen“, sagte der Premier in einer Online-Fragestunde mit Bürgern. Ebenfalls am Freitag zeigte sich Johnson erstmals selbst mit Maske in der Öffentlichkeit beim Besuch mehrerer Geschäfte in seinem Wahlbezirk Uxbridge.

Bislang müssen in England Masken zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nur in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Lange Zeit hatte sich die Regierung in London gegen eine Ausweitung der Pflicht auf Läden und andere geschlossene Räume gesträubt. Befürchtet wurde zunächst, es könne zu einer hohen Nachfrage nach der in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen knappen Schutzausrüstung kommen. Außerdem wurde gewarnt, Masken könnten durch häufiges Berühren oder ein überhöhtes Gefühl der Sicherheit sogar kontraproduktiv sein.

Großbritannien ist mit mehr als 46.500 Todesfällen bei nachweislich mit dem Virus Infizierten das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Der Regierung wird vorgeworfen, zu spät und falsch auf die Pandemie reagiert zu haben. Auch bei dieser Maßnahme hinkt England vielen anderen Ländern wieder hinterher. In Schottland ist das Tragen von Masken in Läden bereits Pflicht.

Frankreich: Über 30.000 Menschen am Coronavirus gestorben

20.13 Uhr: Mindestens 30.004 Menschen seien seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Frankreich ums Leben gekommen, teilten die französischen Gesundheitsbehörden am Freitagabend mit. In den vergangenen 24 Stunden seien in den Krankenhäusern 25 Corona-Tote hinzugekommen. Die Zahl der Toten in Pflegeeinrichtungen werde erst am 15. Juli wieder aktualisiert.

19.58 Uhr: Angesichts eines raschen Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus verbietet der US-Bundesstaat South Carolina Bars, Restaurants und Clubs ab 23.00 Uhr den Verkauf von alkoholischen Getränken. Damit solle die rasche Verbreitung des Virus unter jüngeren Erwachsenen, die gerne abends in Gruppen zusammenkämen, gebremst werden, erklärte Gouverneur Henry McMaster am Freitag. Der Erlass gelte für rund 8000 Gastbetriebe und trete am Samstag in Kraft. Ausgenommen davon seien nur Verkäufe im Einzelhandel.

Verstöße gegen die Verordnung könnten den Entzug der Schanklizenz nach sich ziehen, warnte McMaster. Kritikern, die seinen Erlass als unzureichend betrachteten und weitere Maßnahmen wie eine Masken-Pflicht forderten, erteilte er eine Absage. Er empfehle das Tragen von Masken, um die Verbreitung des Virus zu bremsen, eine behördliche Anordnung sei aber nicht sinnvoll. Andere US-Bundesstaaten hatten zuletzt eine erneute Schließung von Bars und Clubs angeordnet, um Neuinfektionen dort vorzubeugen.

South Carolina, ein Staat mit nur rund 5,1 Millionen Einwohnern, hat bislang gut 50.000 bestätigte Corona-Infektionen und rund 900 Todesfälle gemeldet. Seit Mitte Juni ist die Zahl der Neuinfektionen infolge der Lockerung der Corona-Auflagen deutlich gestiegen. Seit zwei Wochen gibt es dort im Schnitt pro Tag rund 1500 Neuinfektionen.

Ein Mitarbeiter einer Desinfektionsfirma desinfiziert eine Bar in South Carolina. Foto: Scott Keeler / dpa

Französischer Busfahrer nach Angriff wegen Maskenpflicht gestorben

19.49 Uhr: Weil er auf die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufmerksam gemacht hatte, war ein französischer Busfahrer am vergangenen Sonntag so brutal zusammengeschlagen worden, dass für hirntot erklärt worden war. Nun ist der 59-Jährige an den Folgen der Verletzungen gestorben.

18.43 Uhr: Das Europaparlament hat als Konsequenz aus der Coronavirus-Krise für eine stärkere EU-weite Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich plädiert. Die Abgeordneten forderten dazu in einer am Freitag angenommenen Resolution einen Vorschlag der EU-Kommission für einen europäischen Mechanismus, mit dem künftig gemeinsam koordiniert auf Gesundheitskrisen reagiert werden könne.

Die Parlamentarier betonten in der Entschließung, dass die Covid-19-Pandemie noch nicht überwunden sei und es weiterhin wirksamer Maßnahmen gegen das Virus bedürfe.

Sollte ein Impfstoff gefunden werden, sprachen sich die EU-Abgeordneten dafür aus, diesen durch das gemeinsame Vergabeverfahren der EU zu beschaffen. So könne Konkurrenz unter den Mitgliedsstaaten vermieden werden.

Balearen-Regierung beschließt Strafkatalog für illegale Partys

18.24 Uhr: Auf den Balearen finden immer wieder illegale Partys statt, die gegen die Corona-Regeln verstoßen. Die Regionalregierung hat nun einen Strafenkatalog beschlossen, um dagegen vorzugehen. Der Katalog sieht unter anderem Bußgelder bis zu 600.000 Euro vor. Bei Verstößen können die Behörden auch Lokale bis zu drei Jahre schließen.

Auf den Inseln, insbesondere auf Mallorca, gab es in den vergangenen Tagen nach Medienberichten unter anderem in Kneipen und Parks immer mehr Partys, an denen zum Teil mehr als hundert Menschen ohne jede Beachtung der Abstandsregeln teilgenommen haben sollen.

Wegen der Nachlässigkeit einiger Bürger hatte die Regionalregierung bereits am Donnerstag die Einführung einer strengen Maskenpflicht angekündigt, die am Montag in Kraft treten soll.

16.45 Uhr: Eine Familie hat wegen einer Coronavirus-Infektion die Urlaubsinsel Sylt verlassen müssen. Die Kreisverwaltung Nordfriesland teilte mit, dass die Familie in den frühen Morgenstunden mit dem Auto abgereist sei. Die Insel sei momentan voller Touristen – dementsprechend sei Eile geboten gewesen.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Person bereits vor ihrer Anreise außerhalb von Nordfriesland angesteckt hat“, sagte die Leiterin des amtsärztlichen Dienstes des Kreis-Gesundheitsamtes. Darauf lasse auch die aktuelle Ansteckungs- und Fallsituation im Kreis Nordfriesland schließen. Die Familie habe sich zudem erst seit kurzer Zeit auf Sylt befunden, so Hill weiter. Nach unseren Recherchen haben sich in den letzten sieben Tag zwei Personen im Kreis Nordfriesland mit dem Coronavirus infiziert.

Laut Kreisverwaltung sei die ganze Familie vor ihrer Abreise auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Kreises habe zudem umgehend mit der Nachverfolgung der Infektionskette begonnen. Eine Kontaktperson sei ermittelt worden. Sie befinde sich bereits in Quarantäne. Weitere Kontaktpersonen gebe es nicht.

Westerland auf Sylt Mitte Juni. Auf der Nordseeinsel wurde nun eine Corona-Infektion diagnostiziert. Foto: Christian Charisius / dpa

Ungarn: Orban stimmt Corona-Wiederaufbauhilfen unter Bedingung zu

16.06 Uhr: Die Stadt Köln könnte zur Entlastung von Feier-Hotspots einen neuen riesigen Biergarten in der Innenstadt schaffen. Trotz Corona-Pandemie war es in der Stadt mehrfach zu Menschen-Ansammlungen gekommen. Besonders betroffen war der Kölner Stadtpark, der an mehreren Wochenenden teilweise geräumt werden musste. In der Nähe soll nun laut einer „Ideen-Skizze“ eines Kölner Gastronomie-Netzwerks der neue Biergarten entstehen.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) habe die Idee nun zum Thema im Corona-Krisenstab gemacht, sagte eine Stadtsprecherin. Am Montag soll es nun erste Gespräche mit den Beteiligten geben. Maßgabe sei, dass ein Biergarten eine echte Entlastung bedeute und dabei alle Corona-Regeln eingehalten werden könnten.

15.24 Uhr: Viktor Orban, Präsident von Ungarn, hat seine seine Zustimmung zu den geplanten Corona-Wiederaufbauhilfen der Europäischen Union (EU) an die Bedingung geknüpft, dass die Empfängerländer über diese Gelder frei verfügen dürfen.

Ungarn könnte auch sein Veto gegen die milliardenschweren Hilfsfond einlegen, sagte Orban im staatlichen Rundfunk. Dies sei aber nur ein Mittel für den äußersten Fall. „Wenn wir uns schon verschulden (...), dann sollten wir einander nicht darin einschränken, wie wir das Geld ausgeben“, fügte er hinzu.

In der Diskussion um das Milliarden-Programm wird immer wieder die Forderung laut, dass die Auszahlung dieser Gelder sowie andere EU-Hilfen an das Respektieren des Rechtsstaats seitens der Empfänger gebunden werden sollte. Orban regiert seit zehn Jahren zunehmend autoritär über sein Land.

Ungarn ist von der Corona-Krise relativ milde betroffen. Daher würde es im Vergleich weniger Geld aus dem Fond kassieren als andere EU-Staaten. Da Ungarn aber auch zu den ärmsten Ländern der EU zählt, wäre es auch Nutznießer der Hilfen.

Spahn hält Neuregelung zur Ausweitung von Corona-Tests für wirkungsvoll

14.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält die Neuregelungen zur Ausweitung der Corona-Tests für wirkungsvoll. „Wir testen viel, wir testen im Zweifel lieber auch zu viel, aber wir testen immer mit System“, sagte der CDU-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahl der Tests sei bundesweit innerhalb der vergangenen vier Wochen um mehr als die Hälfte gestiegen. Allein in der vergangenen Woche hätten sich 500.000 Menschen testen lassen. Das seien 175.000 mehr als vor einem Monat. „So konnten Infektionsketten nach lokalen Ausbrüchen des Virus schnell unterbrochen werden“, sagte Spahn.

Eine Testverordnung ermöglicht seit dem 9. Juni die Ausweitung von Corona-Tests auf Kassenkosten auch ohne Krankheitsanzeichen, wenn Gesundheitsämter dies veranlassen. Dadurch können in Schulen, Kitas oder Pflegeheimen vorsorgliche Tests gemacht werden. Auch Reihentests sind bei Neuinfektionen möglich. Die Testverordnung wurde laut Bundesministerium etwa auch bei den jüngsten Corona-Ausbrüche in Schlachtbetrieben angewendet.

12.50 Uhr: Die Berliner Punkrockband ZSK hat einen Song zu Ehren von Charité-Virologe Christian Drosten aufgenommen. Er stehe für Dank und Solidarität, erklärte Sänger Joshi in einer Presseerklärung. Am Freitag feierte das Lied Premiere auf YouTube. Hier können Sie sich das Video mit der Comic-Version von Drosten anschauen:

Berliner Punkrock-Band schreibt Song für Drosten

12.42 Uhr: Die Corona-Krise hat die Lebensqualität und die psychische Gesundheit vieler Kinder und Jugendlicher in Deutschland verschlechtert. Das ist das Ergebnis der sogenannten COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). „Die meisten Kinder und Jugendlichen fühlen sich belastet, machen sich vermehrt Sorgen, achten weniger auf ihre Gesundheit und beklagen häufiger Streit in der Familie“, sagte die Leiterin der Studie, Ulrike Ravens-Sieberer, am Freitag. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren und mehr als 1500 Eltern wurden für die Studie befragt.

Finanzminister Scholz: Ende der wirtschaftlichen Corona-Krise wohl in eineinhalb Jahren

12.25 Uhr: EU-Ratspräsident Charles Michael hat im Streit über das Corona-Aufbauprogramm der Europäischen Union einen Kompromissvorschlag vorgelegt, um eine Einigung der 27 Staaten beim Gipfel nächste Woche zu ermöglichen. Demnach schlägt Michel einen etwas kleineren siebenjährigen EU-Haushaltsrahmen vor als bisher in der Debatte: 1,074 Billionen Euro statt rund 1,1 Billionen. Das ergänzende Aufbauprogramm soll wie geplant bei 750 Milliarden Euro halten, davon 500 Milliarden als Zuschüsse an Krisenstaaten.

Die für den Plan aufgenommenen Schulden sollen allerdings bereits ab 2026 statt 2028 zurückgezahlt werden. Außerdem macht Michael konkrete Vorschläge zur Einführung einer Plastikabgabe zur Gegenfinanzierung des Schuldendienstes. Dafür sollen nun auch Einnahmen aus dem Europäischen Emissionshandel verwendet werden.

EU-Ratspräsident Charles Michel hat am Freitag einen neuen Vorschlag für den Corona-Aufbauplan vorgelegt. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

12.20 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet mit einem Ende der wirtschaftlichen Corona-Krise in etwa eineinhalb Jahren. Wenn es gut laufe, „können wir vielleicht schon Anfang 2022 oder etwas früher in diese Situation kommen, dass wir an die Wirtschaftsleistung vor der Krise anknüpfen können“, sagte Scholz am Freitag im SWR-„Interview der Woche“.

11.44 Uhr: Wegen der angedrohten Ausweisung von ausländischen Studenten in den USA will der Bundesstaat Kalifornien die Regierung von Präsident Donald Trump verklagen. „Die rechtswidrige Politik der Trump-Regierung droht Hunderttausende von College-Studenten, die in den USA studieren, ins Exil zu verbannen“, hieß es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft.

Die US-Regierung hatte angekündigt, Studenten das Visum zu entziehen, die wegen der Corona-Krise vorerst an ihren Universitäten nur noch an Online-Kursen teilnehmen.

Der kalifornische Generalstaatsanwalt warf der US-Regierung vor, Studenten die Chancen auf Bildung zu entziehen und deren Gesundheit zu gefährden. Laut ihm würde das Ausbleiben ausländischer Studenten auch die Finanzierung der Hochschulen in Kalifornien bedrohen, die insgesamt mehr als 10.000 ausländische Studenten betreuen.

Keine neuen Corona-Maßnahmen in Euskirchen und Koblenz

11.30 Uhr: Bei „Maybrit Illner“ ging es um den Corona-Hotspot USA. Virologe Hendrik Streeck sagte, dass er von einer zweiten und dritten Welle ausgeht. Lesen Sie hier mehr dazu: Streeck bei Illner: Zweite und dritte Corona-Welle erwartet

11.19 Uhr: Im Kreis Euskirchen wird es keinen Lockdown geben. Nach einem Ausbruch in einer mennonitischen Gemeinde waren von rund 220 neuen Test-Ergebnissen nach Angaben des Kreises am Freitag nur elf positiv. Insgesamt waren 870 Menschen getestet worden, davon 25 positiv. Nun sind die Tests abgeschlossen.

Die Quarantäne für alle negativ Getesteten werde damit aufgehoben, sagte der Sprecher des Kreises Euskirchen Wolfgang Andres. Bei 100 Infizierten hätte der knapp 200.000 Einwohnende Kreis den Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnende überschritten.

Das Bethaus der Mennoniten-Gemeinde in Euskirchen. Foto: Marius Becker / dpa

10.51 Uhr: Auch in Mexiko hat die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages einen neuen Höchststand erreicht: In den vorangegangenen 24 Stunden seien weitere 7280 Corona-Infektionen nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mexiko-Stadt am Donnerstag (Ortszeit) mit. Damit wurden landesweit 282.283 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer stieg am Donnerstag um 730 auf 33.526 Fälle.

10.48 Uhr: Nach drei positiven Corona-Tests in Koblenzer Studierendenwohnheimen sind alle weiteren Tests negativ ausgefallen. Insgesamt waren laut dem Kreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz von 281 Menschen Abstriche genommen worden. „Die Quarantänemaßnahmen werden aufgehoben“, teilte die Stadt Koblenz am Freitag mit. Erst am Mittwoch waren drei Wohnheime unter Quarantäne gestellt worden.

USA: Männer sollen Bleichmittel als Heilmittel gegen Coronavirus verkauft haben

10.07 Uhr: In den USA sollen vier Männer ein Bleichmittel als Wundermittel gegen das Coronavirus verkauft haben und damit für den Tod mehrerer Menschen verantwortlich sein. Das berichtet die „Washington Post“. Die Justizbehörden in Florida haben demnach Strafverfahren gegen einen Vater und dessen Söhne eingeleitet. Ihnen würden unter anderem Betrug und Verstöße gegen das Lebensmittel- und Medikamentenrecht zur Last gelegt.

Die Männer sollen bereits seit geraumer Zeit ein Mittel namens „Miracle Mineral Solution“ verkaufen und preisen es als Heilmittel gegen eine Reihe von Krankheiten an. Neuen Antrieb hat das Geschäft offenbar bekommen, als Präsident Trump im April öffentlich sagte, dass die Injektion von Desinfektionsmitteln womöglich gegen das Coronavirus helfe.

9.42 Uhr: Nach den USA verzeichnet auch Israel Höchstwerte bei den täglichen Neuinfektionen. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, wurden am Donnerstag 1464 neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt wurden in Israel bislang über 35.500 Infektionen registriert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht für sein Krisenmanagement zunehmend in der Kritik, unter anderem werden ihm vorschnelle Lockerungen und eine mangelnde Vorbereitung auf eine zweite Corona-Welle vorgeworfen.

In der Nacht zu Freitag verhängte die Regierung Ausgangsbeschränkungen für Teile von fünf Städten, darunter auch Jerusalem.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel auf einen Rekordwert gestiegen. Foto: Oded Balilty / dpa

7.45 Uhr: Der US-Immunologe Anthony Fauci hat das Coronavirus als „schlimmsten Albtraum“ für Gesundheitsexperten bezeichnet, weil es sich so leicht übertragen lässt. Die Effizienz, mit der sich Menschen daran anstecken, sei „wirklich bemerkenswert“, sagte der Trump-Berater bei einer Veranstaltung des Mediums „The Hill“. Lesen Sie mehr dazu: Top-Experte Fauci: Darum sind die USA Corona-Hotspot

Fauci riet den aktuell besonders betroffenen Staaten im Süden und Westen der USA, geplante Lockerungen der Corona-Auflagen auf Eis zu legen. Die USA hätten es seit der ersten Zuspitzung im März nie geschafft, weniger als 20.000 Neuinfektionen am Tag zu schaffen. Zuletzt hatte es immer wieder neue Höchstwerte mit um die 60.000 Fällen innerhalb von 24 Stunden gegeben.

7.08 Uhr: In Belgrad haben am dritten Abend in Folge Tausende Menschen gegen das Corona-Krisenmanagement des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Anders als an den beiden Vortagen verliefen die Proteste in der serbischen Hauptstadt am Donnerstagabend jedoch friedlich.

Bolivianische Interimspräsidenten mit dem Coronavirus infiziert

6.36 Uhr: Die USA verzeichnen ein weiteres Rekordhoch bei den täglich festgestellten Neuinfektionen. Innerhalb von 24 Stunden wurden am Donnerstagabend (Ortszeit) weitere 65.551 positive Tests auf das Coronavirus verzeichnet. Das ging aus den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervor. Der vorherige 24-Stunden-Rekord lag bei 60.209 Infektionsfällen und war erst am Dienstag verzeichnet worden.

Insgesamt liegt die Zahl der erfassten Infektionsfälle in den USA nach Angaben der JHU bei 3,1 Millionen. 133.195 Menschen sind nach der Infektions gestorben.

6.25 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich gegen erneute bundesweite Maßnahmen ausgesprochen, falls es eine zweite Infektionswelle gäbe. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem „Focus“, erklärte sie, es müsse stattdessen „punktuell und regional“ auf die jeweilige Entwicklung reagiert werden.

Dennoch beschrieb sie die Kita- und Schulschließungen als erfolgreiche Maßnahme. Damit wären die weitere Ausbreitung des Virus und ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindert worden.

6.21 Uhr: Die bolivianische Interimspräsidentin Jeanine Añez wurde positiv auf das Coronavirus getestet. In einem am Donnerstag auf Twitter veröffentlichten Video sagte die 53-Jährige, sie fühle sich gut und werde in den kommenden zwei Wochen in Quarantäne bleiben.

Die frühere Senatorin Añez war im vergangenen Jahr an die Staatsspitze gerückt, nachdem der ehemalige Präsident Evo Morales zurückgetreten und ins Exil geflohen war. Am 6. September soll es Neuwahlen geben.

Jeanine Anez hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Natacha Pisarenko / dpa

In Serbien steigt die Zahl der Infizierten – weshalb Präsident Aleksandar Vucic verkündet hat, Corona-Maßnahmen einzuführen. Daraufhin drangen Militante kurzzeitig ins Parlamentsgebäude ein, vor dem Menschen gegen die Maßnahmen demonstriert hatten.

Österreich will ein landesweites Corona-Ampelsystem einführen. In vier Farben von grün bis rot soll darin die Infektionslage auf Ebene der Bezirke (entsprechend etwa der Kreisebene in Deutschland) eingestuft werden.

einführen. In vier Farben von grün bis rot soll darin die Infektionslage auf Ebene der Bezirke (entsprechend etwa der Kreisebene in Deutschland) eingestuft werden. In Spanien schauen viele Regionen mit großer Sorge auf die Entwicklungen der Corona-Fallzahlen. In Katalonien wurde bereits ein erneuter Lockdown verhängt. Nun haben reagieren auch Balearen reagiert.

Corona macht erfinderisch: Japanische Baseball-Vereine kommen in ihren Stadien um Geisterspiele herum,

Keine Entspannung in Sicht: Eine Reihe von US-Bundesstaaten wie Florida, Texas oder Arizona verzeichneten auch am Mittwoch hohe Corona-Infektionsraten, teilweise wurden Intensivbetten in Krankenhäusern knapp. Lesen Sie hier: USA: Erstmals über 60.000 Corona-Neuinfektionen am Tag In der Corona-Krise gibt es bei einigen Schilddrüsenmedikamenten einen Lieferengpass. Für Betroffene kann das zum Problem werden, denn sie können nicht einfach zu einer Alternative greifen. Diese Präparate sind betroffen. Die Gesundheitsbehörden in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma führen den Anstieg der Coronavirus-Infektionen im Bezirk auch auf einen Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump zurück. Dort gab es keine Maskenpflicht.

