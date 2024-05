Wolfsburg. Zu seinem runden Geburtstag feiert das Museum in der Innenstadt eine große Party. Diese Einblicke erwarten das Publikum am Wochenende.

Zu seinem 30. Geburtstag schmeißt das Kunstmuseum eine zweitägige Party: Nach der Eröffnung der Jubiläumsausstellung „Welten in Bewegung“ am Freitagabend sind am Samstag und Sonntag verschiedene Programmpunkte geplant. Neben Auftritten von Musik- und Tanzgruppen gibt es Aktionen für Kinder, Führungen und ungewohnte Blicke hinter die Kulissen des Museumsbetriebes. So lässt sich nicht nur Direktor Andreas Beitin ins Büro schauen, auch die Restauratorin berichtet von ihrer Arbeit.

Das Museum ist Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu besuchen; das betrifft sowohl die neue Sammlungsschau „Welten in Bewegung“, als auch die Ausstelungen „Paolo Pelegrin. Fragile Wunder“ und „Sport meets Art“.

Samstag, 25. Mai:

Bühne auf dem Hollerplatz:

11 Uhr: Glückwünsche und Grußworte

11.30 bis 11.40 Uhr: Jessy James LaFleur, Spoken-Word-Poetin

12.15 bis 13.15 Uhr: Philharmonic Volkswagen Orchestra

14 bis 14.30 Uhr: Insight Talk: Inklusiv und digital – neue Wege der Kunstvermittlung

15 bis 15.30 Uhr: Chor & Tanzperformance des Tanzenden Theaters

15.30 bis 16.30 Uhr: Performance der Honeybees Cheerleader, TV Jahn Wolfsburg

Sammlungsexperte und Kurator Holger Broeker neben einem Werk von Erwin Wurm, das zur Ausstellung „Welten in Bewegung“ gehört. © regios24 | Helge Landmann

16 bis 16.30 Uhr: Saxofon-Ensemble Woodwind Wölfe, Musikschule Wolfsburg

16.45 bis 17.15 Uhr: Insight Talk: Die Young Generation des Freundeskreises stellt sich vor

17.30 bis 19 Uhr: DJ Duo Light & Sound Entertainment

19.30 bis 22 Uhr: Konzert mit „Ablazed“

Hollerplatz:

12 bis 22 Uhr: Foodtrucks und Getränkestände

12 bis 18 Uhr: Familienprogramm mit Hüpfburg, Glücksrad, Torwandschießen, Fotobox mit Verkleidung

14 bis 15 Uhr: VfL-Maskottchen „Wölfi“ kommt zu Besuch ins Kunstmuseum

14 bis 17 Uhr: Inklusive Malaktion der Young Generation mit der Lebenshilfe Wolfsburg, in Kooperation mit dem Integrationsreferat der Stadt Wolfsburg

14 bis 17 Uhr: Kinderschminken

Im Kunstmuseum

12 bis 17 Uhr: Studio Digital: Neues KI-Tool spielerisch ausprobieren und Buttons gestalten

13 bis 13.45 Uhr: Art Stops: Literarisches zu Werken in der Ausstellung „Welten in Bewegung“

13 und 15 Uhr: Zeichnen vor Originalen, Ausstellung Paolo Pellegrin

13.30 bis 16 Uhr: Museums-Rallye: Aus- und Abgabe der Fragebögen im Foyer

13.30 bis 14.30 Uhr und 18 bis 19 Uhr: Führung Facts & Lies zur Ausstellung „Welten in Bewegung“

14 bis 14.30 Uhr und 16.30 bis 17 Uhr: Blick hinter die Kulissen: Das Büro des Direktors

14.30 bis 15.15 Uhr: Blick hinter die Kulissen: Was macht eine Restauratorin?

15 bis 15.45 Uhr: Live-Lesung im Studio

17 bis 17.30 Uhr: Blick hinter die Kulissen: Die Klimatechnik ganz unten im Museum

17 bis 17.30 Uhr: Art Stops: Performatives zu Werken in der Ausstellung „Welten in Bewegung“

19, 20 und 21 Uhr: Abendliche Stippvisite durch die Ausstellung „Welten in Bewegung“

22 Uhr: After Show Party im Restaurant Oberdeck

Sonntag, 26. Mai:

Im Kunstmuseum

11 bis 13 Uhr: White Brunch mit Jazzband auf der Holler-Terrasse

11.15 bis 12.15 Uhr: Fragen und Antworten zu Werken der Ausstellung „Welten in Bewegung“

12 bis 14 Uhr: Studio Digital: Neues KI-Tool spielerisch ausprobieren und Buttons gestalten

12 bis 13 Uhr und 14.30 bis 15.30 Uhr: Führung: Schau genau. Rätselhaftes für Groß und Klein

12 bis 12.30 Uhr; 13.30 bis 14 Uhr und 16.15 bis 17.15 Uhr: Das Neue Ensemble: Musikalische Intervention in der Ausstellung „Welten in Bewegung“ als Geburtstagsgrüße von musikalischen Jubilaren vor 30, 100 und 150 Jahren, u.a. George Lewis, Arnold Schönberg und Unsuk Chin.

12.30 bis 13.30 Uhr: Inklusiv: Führung für Menschen mit Sehbehinderung in der Ausstellung „Welten in Bewegung“

13 bis 14 Uhr und 16.30 bis 17.30 Uhr: Führung: Favoriten der jungen Mitarbeiter*innen in der Ausstellung „Welten in Bewegung“

14 bis 15 Uhr: Kuchen für alle auf der Asta-Galerie

15 bis 16 Uhr: „Museum der Zukunft“: Talk in der Ausstellung „Welten in Bewegung“

15.30 bis 16.30 Uhr: Inklusiv: Führung mit Übersetzung in Gebärdensprache in der Ausstellung „Welten in Bewegung“

17 bis 18 Uhr: Rundgang unter dem Titel „Neu, anders, nachhaltig?“

