Wolfsburg. Ein für Wolfsburg neues Geschäftskonzept planen Anja und Bastian Michel. Sie wollen sich mit ihrem Laden in Fallersleben ansiedeln.

Völliges unternehmerisches Neuland betreten will ein Ehepaar mit einem Geschäftskonzept, das es in Wolfsburg bisher noch nicht gibt. Auf Facebook haben sie dafür sogar eine Abstimmung gemacht. Nun planen Anja und Bastian Michel, sich mit ihrem Laden in der Altstadt von Fallersleben niederzulassen.

Auf Facebook sind die angehenden Geschäftsleute seit kurzem mit ihrer Initiative unter „Un Mondo Wolfsburg“ zu finden. Das Ziel: Sie wollen einen Unverpackt-Laden eröffnen, in dem Lebensmittel als lose Ware verkauft werden statt in Plastiktüten, Pappschachteln oder anderen Verpackungen.

Im bisherigen Handarbeitsgeschäft „Mafalda“ in der Fallersleber Altstadt möchten die Michels einen Unverpackt-Laden eröffnen. © regios24 | Sebastian Priebe

Ehepaar will Wolfsburg nachhaltiger gestalten

„Nun sagt man Wolfsburg nicht gerade ,Nachhaltigkeit‘ als größte Stärke nach“, heißt es im ersten Post von „Un Mondo Wolfsburg“ vom 8. Mai. „Aber stimmt dies? Laut den neuesten Umfragen besteht deutschlandweit der Wille zur mehr Nachhaltigkeit – auch in Wolfsburg. 10 Jahre später wollen wir den Schritt wagen und mit drei Säulen Wolfsburg nachhaltiger gestalten.“ Die Basis bilden sollen ein Lieferservice für unverpackte Lebensmittel in Wolfsburg, die deutschlandweite klimaneutrale Lieferung unverpackter Lebensmittel sowie die Eröffnung eines Unverpackt-Ladens in Wolfsburg.

„Wir sind immer noch auf der Suche nach einem passenden Geschäft. Wo wollt ihr einen Unverpackt-Laden haben?“ So starteten die Michels dann am 9. Mai eine Abstimmung. Ergebnis: 42 Prozent für Vorsfelde, 38 Prozent für Fallersleben, immerhin noch 11 Prozent für den Bereich Rabenberg/Detmerode, jedoch nur 3 Prozent für Porschestraße/ZOB in der Stadtmitte. „Wow – über 400 Menschen haben an unserer letzten Umfrage (wo wünscht ihr einen Unverpackt-Laden) teilgenommen“, hieß es dann am 26. Mai. „Vorsfelde (176) hat knapp vor Fallersleben (165) gewonnen.“ Aufgrund der Möglichkeiten, die sich durch die letzte Umfrage ergeben hätten und aufgrund infrastruktureller Vorteile suche man nun aktiv in Fallersleben.

Unverpackt-Laden soll in der Fallersleber Altstadt eröffnen

„Wir liebäugeln damit, denn Fallersleben ist ein sehr nachhaltiger Stadtteil“, ist Bastian Michel überzeugt. Nachdem die Michels sich zwischenzeitlich für die leerstehende ehemalige Schulzen-Eiche interessiert hatten, haben sie nun eine zentralere Lage im Visier: Sie würden ihre Geschäftsidee gern im bisherigen Handarbeitsgeschäft Mafalda verwirklichen, das Inhaberin Angela Hering Ende April geschlossen hat, weil sie in Ruhestand gegangen ist und sich bisher niemand fand, der den Laden übernimmt.

Doch vielleicht ist auch da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn wie auf Facebook zu lesen ist und Bastian Michel unserer Zeitung auf Anfrage am Telefon erläuterte, könnte er sich mit seiner Frau Anja vorstellen, eine Art Sharing-Modell umzusetzen: mit ihrem Unverpackt-Geschäft im Erdgeschoss und einem verkleinerten Handarbeitsladen im Obergeschoss. „Unsere Idee ist ein zweigeteilter Laden, denn über zwei Etagen wäre es für uns allein nicht ganz einfach.“ Den Kontakt hat nach Angaben von Bastian Michel Ortsbürgermeister André Schlichting hergestellt. Er wünsche sich schon länger einen Unverpackt-Laden für Fallersleben, sagte Schlichting.

„Wir leben schon lange nachhaltig. Ein Unverpackt-Laden ist unser Herzensprojekt.“ Bastian Michel, angehender Geschäftsgründer von „Un Mondo Wolfsburg“

Bastian Michel hat einmal als Wolfsburger Oberbürgermeister kandidiert

„Wir planen, zum August mit unserem Online-Shop zu starten und zum 10.10. mit dem Shop vor Ort“, kündigt Michel an und plant zur Start-Finanzierung ein Crowdfunding. Inventar habe man schon aus Geschäftsaufgaben übernommen. Vorgesehen ist, den Laden anfangs täglich nur stundenweise zu öffnen. Denn er und seine Frau sind berufstätig und wollen schauen, wie das Geschäft anläuft. „Wir leben schon lange nachhaltig. Ein Unverpackt-Laden ist unser Herzensprojekt“, begründet er die Initiative.

Wem die Namen übrigens bekannt vorkommen: Anja und Bastian Michel haben fünf Kinder und waren bis vor ein paar Jahren ehrenamtlich in Detmerode engagiert. Bastian Michel war zudem einige Zeit politisch aktiv, zuletzt kandidierte er für die Ökologisch-Demokratische Partei als Wolfsburger Oberbürgermeister. Die Politik hat er inzwischen aber an den Haken gehängt, wie er sagt.

