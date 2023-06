Marode Theaterbrücke in Wolfsburg wird abgerissen

Die sogenannte Theaterbrücke über die Braunschweiger Straße muss abgerissen werden. Das teilte die Stadt Wolfsburg am Donnerstagnachmittag mit. Der Abriss sei für die Herbstferien geplant. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte die Stadt die Theaterbrücke wegen statischer Probleme kurzfristig gesperrt. Eine akute Einsturzgefahr bestand und besteht auch weiterhin nicht, versichert die Verwaltung. Allerdings sei das Bauwerk durch Schäden nicht auf Dauer standfähig und lasse sich auch nicht mehr sanieren.

Theaterbrücke ist marode und muss abgerissen werden

Darüber informierte die Stadt in einer schriftlichen Kenntnisgabe auch den am, Donnerstag tagenden Planungs- und Bauausschuss. Aufgrund der Sachlage und der daraus resultierenden Gefährdungslage für den allgemeinen Verkehr bereite die Verwaltung derzeit den Rückbau des Bauwerkes vor. Weil hierfür eine kurzzeitige Vollsperrung der Braunschweiger Straße notwendig werde, solle mit den Herbstferien eine verkehrsschwächere Zeit genutzt werden.

Sonderuntersuchungen im März zeigten Schwachstellen des Bauwerks auf

„Die im März anberaumten Sonderuntersuchungen der Brücke haben unterschiedlichste Schwachstellen von der Planung bis zur Ausführung aufgezeigt, die den gesamten Brückenbau zu der damaligen Zeit betreffen“, erklärt Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau und Projektkoordination. Ein ausschlaggebender Grund für die nachlassende Tragfähigkeit sei ein beim Bau der Brücke verwendeter Baustoff, der sogenannte Tonerdeschmelzzement.

Hitze und Wasser sorgten für den Verfall der Theaterbrücke

Bei diesem zeige sich nach vielen Jahrzehnten eine instabile Struktur, weil sich die früher verwendete Zementart bei höheren Umgebungstemperaturen – ab etwa 30 Grad Celsius – wieder in einzelne Teile zersetzt und unter anderem auch Wasser freisetzt. Das Wasser wiederum führe zu Rost in den eingebauten Eisen- und Stahlmaterialien wie beispielsweise den Spanngliedern. Weil die Spannglieder in den Hüllrohren ein elementarer Bestandteil des statischen Systems der Brücke sind, sei eine verkehrssichere Tragfähigkeit auf Dauer nicht mehr gegeben und auch nicht wiederherzustellen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Lesen Sie außerdem zum Thema Theaterbrücke:

Im März hatte die Stadt mittels Bohrungen den Zustand der Theaterbrücke untersucht. Damit sollten die erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung der Brücke festgestellt werden. Zusammen mit der Technischen Universität (TU) Braunschweig und einem begleitenden Ingenieurbüro waren Teile der Spannbewehrung des Bauwerkes freigelegt worden. Der Beton war an verschiedenen Stellen geöffnet worden, um die Zugfestigkeit im Beton näher zu beurteilen.

Auf Grund von statischen Problemen musste die Theaterbrücke über die Braunschweiger Straße in Wolfsburg zunächst gesperrt werden. Nun wird sie abgerissen. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens zur Aufrechterhaltung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer gibt es – wie schon bei der Geh- und Radwegebrücke zwischen Detmerode und Westhagen – verschiedene Optionen, die zunächst insbesondere in den betroffenen Ortsräten diskutiert werden sollen. Mögliche Varianten müssten dabei gemeinsam unter den Kriterien der Effektivität sowie der Kosten und Nutzen abgewogen werden.

Erhebliche Mängel an der Theaterbrücke im Dezember 2022 festgestellt

Die Theaterbrücke stand bereits seit längerer Zeit unter kritischer Beobachtung und wurde jährlich geprüft, so wie alle Brückenbauwerke im Stadtgebiet einer regelmäßigen Prüfung unterzogen werden, teilte die Stadt mit. Bei der Sichtung im Dezember 2022 wurden dann aber zusätzliche, erhebliche Mängel festgestellt, sodass eine öffentliche Nutzung nicht mehr verkehrssicher möglich war. Für den Verkehr unter der Brücke auf der Braunschweiger Straße gab es keine Auswirkungen.

Wolfsburger Theaterbrücke wurde 1960 erbaut

Die Theaterbrücke wurde 1960 erbaut und 2004 umfänglich saniert. Dabei handelt es sich bei der Brücke um eine statische Sonderkonstruktion mit einem Gelenk in der Mitte. Ein ähnliches Bauwerk gibt es kein zweites Mal in Wolfsburg. Neben den im festen Rhythmus stattgefundenen Überprüfungen sind seit 2016 an der Brücke Messmarken angebracht, um die Lastveränderungen zu dokumentieren. Im Jahr 2018 wurde das Bauwerk nachgemessen und es konnten keine Veränderungen oder Auffälligkeiten festgestellt werden.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!