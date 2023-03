Stadt Wolfsburg fühlt Theaterbrücke auf den Zahn

Um ihren Zustand zu ermitteln, wird die Stadt Wolfsburg in den kommenden zwei Wochen die Theaterbrücke mittels Bohrungen untersuchen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Das Bauwerk war aufgrund von Baumängeln im Dezember vergangenen Jahres für den Fuß- und Radverkehr gesperrt worden. Ziel der Untersuchungen sei es, die erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung der Brücke festzustellen.

Teile der Spannbewehrung des Bauwerkes sollen freigelegt werden

„Zu möglichen Verkehrsbeeinträchtigungen wird es im Zusammenhang mit den Untersuchungen nur sehr kurz und außerhalb der Stoßzeiten kommen“, erklärt Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau. Es würden in den kommenden zwei Wochen immer nur stichpunktartige Proben gemacht, weil der Beton für die Entnahme mindestens zehn Grad haben müsse.

Zusammen mit der Technischen Universität Braunschweig und einem Ingenieurbüro sollen Teile der Spannbewehrung des Bauwerkes freigelegt werden.

In Abhängigkeit von der Witterung, insbesondere der Bauteiltemperatur, werde voraussichtlich in dieser und der nächsten Woche an verschiedenen Stellen der Beton geöffnet, um die Zugfestigkeit im Beton näher zu beurteilen, heißt es in der Mitteilung.