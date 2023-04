Braunschweig. In Braunschweigs Nordwesten brannte Sperrmüll in einer Lagerhalle. Die Feuerwehr ist die ganze Nacht über vor Ort.

Feuer in Braunschweig Großbrand bei Alba in Watenbüttel – Feuerwehr im Einsatz

Auf dem Alba-Gelände im Braunschweiger Stadtteil Watenbüttel ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Es brannte ein großer Berg an Sperrmüll in einer Lagerhalle – und zwar in voller Ausdehnung.

Die Braunschweiger Feuerwehr ist seit etwa 20.40 Uhr im Einsatz und hatte Großalarm ausgelöst. Weitere Kräfte aus der Region halfen – beispielsweise mit Wasserwerfern. So waren unter anderem vier Tanklöschfahrzeuge aus Müden, Meinersen, Groß Schwülper und Meine auf dem Alba-Gelände. Auch die Flughafenfeuerwehr und Kräfte aus Peine und Wolfenbüttel waren vor Ort. In der Hochzeit seien ersten Schätzungen zufolge etwa 200 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, sagte Feuerwehr-Sprecher Jens Lehmann gegenüber unserer Zeitung.

Die Rauchentwicklung in und an der Lagerhalle war sehr stark. Das Feuer hatte sich im gesamten Müllberg ins Innere gefressen. Zudem stellte die Beschaffung von genügend Löschwasser eine Herausforderung für die Einsatzkräfte dar.

Braunschweiger Feuerwehr ist stundenlang mit Feuer bei Alba beschäftigt

Sprecher Lehmann rechnete am späten Abend damit, dass die Feuerwehrleute die ganze Nacht über bis in die Morgenstunden mit dem Löschen des kompletten Brandguts beschäftigt seien. „Die Lage ist aber nun stabil.“ Erste Kräfte aus Gifhorn und Wolfenbüttel verließen die Einsatzstelle an der Celler Heerstraße noch vor 23 Uhr. Verletzt wurde niemand. Messungen zur Schadstoffbelastung durch den Rauch blieben unter den Grenzwerten.

In der Nacht versucht die Feuerwehr, den Müllberg per Radlader auseinanderzunehmen und die Reste abzulöschen. Ein Statiker muss zuvor klären, ob die Lagerhalle – eine Stahlskelettkonstruktion – eine Gefahr darstellt.

