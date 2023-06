Niedersachsen prüft Wiederbelebung von 54 Bahnstrecken

In Niedersachsen wird bei zahlreichen stillgelegten Bahnstrecken geprüft, sie wieder zu reaktivieren. Rund um Braunschweig und Wolfsburg sind einige Strecken bereits in Planung.

Hannover. Das Land will prüfen, ob sich die Reaktivierung wirtschaftlich rechnet. Bereits in Planung sind Strecken in der Region um Braunschweig-Wolfsburg.