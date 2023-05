Unfall in Salzgitter: 68-jährige Autofahrerin überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall in Drütte haben sich eine 68-Jährige und ein 7-jähriges Kind leicht verletzt. Die 68-jährige Autofahrerin kam aus bislang unbekannten Gründen am Sonntag auf der B 248 von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Wagen kam in einem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin sowie ein 7-jähriges Kind, das mit im Auto saß, verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro.

Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Ein Unbekannter hat offensichtlich vorsätzlich den Glaseinsatz der Eingangstür einer Gaststätte in der Rheinstraße in Salzgitter-Bad eingeworfen und sich zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht zu Montag Zutritt in die Räume verschafft. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit. Neben Spirituosen stahl der Täter auch Bargeld. Es entstand ein Schaden von mindestens 400 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegen.

Täter klauen 300 Liter Diesel

Unbekannte Täter brachen am Wochenende das Schloss des Tankdeckels in der Straße Kurze Wanne, Salzgitter-Bad, auf und konnten auf diese Weise zirka 300 Liter Dieselkraftstoff erbeuten, teilte die Polizei am Montag mit. Es entstand demnach ein Schaden von annähernd 500 Euro.

