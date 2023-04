Braunschweigs Soldekk bereitet sich auf die Saison vor

Braunschweig. Die Strandbar auf dem Parkdeck in der Steinstraße eröffnet in Kürze. Und auch die „Grinsekatz“ an der Oker scharrt schon mit den Tatzen...

Sonne satt und Temperaturen um die 20 Grad: Das Wochenende startet am Samstag verheißungsvoll. Endlich Frühling! Die Eisdielen und Cafés in der Stadt werden mit Sicherheit gut besucht sein. Wer sich aber darauf freut, in Braunschweigs Strandbars die Füße in den Sand zu stecken, muss sich noch etwas gedulden – dort steht der Saisonstart noch bevor.

Das Team vom Soldekk, der Dachterrasse auf dem Parkdeck in der Steinstraße, ist derzeit noch mit den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung der Sommersaison beschäftigt. Das Snodekk muss zum Soldekk umgestaltet werden. „Wir sind noch beim Aufbau. Das Wetter war zuletzt sehr kühl, einiges ist deshalb noch nicht fertig“, sagt Gastronom . Auch auf die Lieferung weiterer Sonnenschirme wird noch gewartet.

Petrek klingt aber entspannt: „Nächste Woche soll es ohnehin noch einmal deutlich kühler werden.“ Zum Vormerken für alle Freiluft-Fans: Am Mittwoch, 3. Mai, geht es im „Soldekk“ so richtig los. Reservierungen sind bereits auf der Homepage möglich.

Spätestens Anfang Juni soll dann der Startschuss für die neue Strandbar im Bürgerpark fallen: „Grinsekatz“. So zumindest plant es Veranstalterin Beate Wiedemann. Der Kulturzelt-Verein hat das Grundstück gepachtet, auf dem vor der Corona-Pandemie die „Okercabana“ im Sommer gelockt hat. Neben Gastronomie und Bootsverleih ist auch eine Kultur-Bühne geplant. Erste Ideen gibt es auch, am Okerufer ein ganzjähriges Angebot zu schaffen. Mehr dazu hier.

