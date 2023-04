A 39 bei Wolfsburg: Verkehrsbehinderungen durch Baustelle

Die A 39 bei Wolfsburg wird wieder zur Baustelle. Aktuell kommt es deshalb zu Sperrungen der Auffahrten an der Anschlussstelle Weyhausen bei Warmenau. Mit Beginn der eigentlichen Bauarbeiten steht den Autofahrern ab Anfang Mai auf dem Autobahn-Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Sandkamp und Weyhausen für etwa ein Jahr nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.

Zurzeit werden an der Anschlussstelle Weyhausen Provisorien errichtet. Nach Auskunft der Autobahn GmbH des Bundes werden dort neue Fahrbahnen hergestellt, damit die Verkehrsteilnehmer trotz künftig einspuriger Verkehrsführung gut auffahren können.

„Ursprünglich hätten an den Auffahrten Stopp-Schilder gestanden, und der Verkehrsteilnehmer hätte hier anhalten müssen, um dann von 0 auf die 80 km/h zu beschleunigen“, erklärt ein Sprecher der Autobahn GmbH. „Jetzt erhält er aber einen kleinen Beschleunigungsstreifen, wo er sicher Geschwindigkeit aufnehmen und sich in den Verkehr einordnen kann.“

A 39 bei Wolfsburg: Bauarbeiten gehen in die nächste Phase

Nach einer Sperrung an der Anschlussstelle Sandkamp war in dieser Woche die nordwestliche Anschlussstelle Weyhausen gesperrt. Von der B 188 konnten Autofahrer nur über die Hannoversche Straße in Richtung Braunschweig auf die Autobahn auffahren. Wer aus Richtung Tappenbeck kam, konnte nicht auf die B 188 abfahren, sondern musste bis zur Anschlussstelle Sandkamp auf der Autobahn bleiben, dort abfahren, wenden und in Fahrtrichtung Tappenbeck wieder auffahren, um dann von Süden kommend in der Anschlussstelle Weyhausen auf die B 188 fahren zu können.

Ab Samstag, 1. April, ist die nordwestliche Anschlussstelle Weyhausen wieder frei. Dafür wird bis maximal Ostersonntag die nordöstliche Anschlussstelle gesperrt. In dieser Zeit können Autofahrer von der B 188 nicht in Richtung Tappenbeck auffahren. Die Umleitung führt auch hier über die Anschlussstelle Sandkamp.

Auf der A 39 ist derweil die Abfahrt in Richtung Weyhausen gesperrt. Autofahrer müssen stattdessen in Richtung Wolfsburg auf die B 188 abfahren, um dann über Warmenau zurück zur B 188 und weiter in Richtung Weyhausen zu kommen.

Sperrungen an der Autobahn-Anschlussstelle Weyhausen

Aktuell ist an der Autobahn-Anschlussstelle Weyhausen bei Warmenau die nordwestliche A 39-Auffahrt von der B188 in Richtung Braunschweig gesperrt. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Nach Ostern ist die Zeit der Sperrungen vorbei. Dann werden an den Anschlussstellen Weyhausen und Sandkamp auf der Autobahn erst einmal die Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Anschließend beginnt die Einrichtung der neuen Verkehrsführung auf der A 39. Anfang Mai wird die Fahrbahn Richtung Braunschweig für die Fahrbahnerneuerung gesperrt.

Die läuft folgendermaßen: Auf dem rund drei Kilometer langen Autobahn-Abschnitt werden sowohl die Asphaltschichten als auch die darunterliegende Tragschicht entfernt. Auf dem dann noch vorhandenen Untergrund bauen die Arbeiter danach eine Schottertragschicht und im Anschluss ein stärkeres Asphaltpaket ein.

Der Verkehr fließt im Frühjahr und Sommer auf der östlichen Seite der Autobahn einspurig in beide Richtungen. Ist die westliche Autobahnseite saniert, geht die Grunderneuerung auf der Gegenfahrbahn weiter. Voraussichtlich Ende September, wie die Autobahn GmbH berichtet.

Einspurige Verkehrsführung auf der Autobahn

Im dritten Bauabschnitt wird auf der A 39 ein drei Kilometer langer Fahrbahn-Abschnitt erneuert. Foto: Jürgen Runo

Die Fahrbahnsanierung zwischen den Anschlussstellen bei Warmenau und Sandkamp ist der dritte Teil der im 2022 begonnenen Bauarbeiten auf der A 39 bei Wolfsburg. 90.000 Quadratmeter Asphalt werden insgesamt erneuert. 10 Millionen Euro sind für die Grunderneuerung angesetzt.

Hintergrund ist der geplante Weiterbau der A 39 mit dem Autobahn-Lückenschluss zwischen Wolfsburg und Lüneburg. Dieser wird voraussichtlich zu einer deutlichen Zunahme des Schwerverkehrs führen. Dafür ist der bisherige Fahrbahnaufbau nicht ausgelegt.

Baustelle bis zum Frühjahr 2024

Im ersten Abschnitt wurde darum die Fahrbahn zwischen dem Mittellandkanal und der Anschlussstelle Sandkamp erneuert. Diese Bauarbeiten wurden im Juni 2022 abgeschlossen. Anschließend fand bis Januar 2023 im zweiten Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Sandkamp und Weyhausen eine aufwändige Kampfmittelsondierung statt. Bis zu zwölf Meter tief bohrten Spezialisten dabei in den Autobahndamm. Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurden aber nicht gefunden.

Der dritte und letzte Abschnitt der Bauarbeiten auf der A 39 wird voraussichtlich ein Jahr dauern. Im April 2024 soll die Grunderneuerung dann nach gut zwei Jahren abgeschlossen sein.

