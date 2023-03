Symbolfoto: Digitale, interaktive Tafeln ziehen in immer mehr Klassenräume ein. In Braunschweiger Schulen sollen bis September 2024 isgesamt rund 920 digitale Präsentationsflächen installiert werden.

Digitalisierung 3,7 Millionen Euro für digitale Tafeln an Braunschweigs Schulen

Das Land Niedersachsen fördert im Rahmen des Digitalpakts Schule die Digitalisierung der Braunschweiger Schulen. Die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat jetzt Förderbescheide mit einem Volumen von rund 3,7 Millionen Euro an den Dezernenten für Digitalisierung, Tobias Pollmann, der zurzeit auch kommissarischer Schuldezernent ist, übergeben. Damit sollen an 53 Braunschweiger Schulen digitale Präsentationsflächen beschafft werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Der Digitalpakt soll Schulen bei der Weiterentwicklung ihrer digitalen Unterrichtsstrukturen unterstützen. In Niedersachsen stehen hierfür laut der Stadt insgesamt rund 522 Millionen Euro bereit.

Fachkräftemangel und Lieferengpässe erschweren die Umsetzung

Im aktuellen Medienentwicklungsplan der Stadt Braunschweig sind 28 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen vorgesehen. Knapp 14 Millionen Euro fördere das Land über den Digitalpakt Schule, so Tobias Pollmann – davon seien bereits 11 Millionen Euro bewilligt, also 81 Prozent der Gesamtfördersumme. „Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar, denn nur so können wir die Schulen zügig mit modernen Datennetzen, WLAN und digitalen Tafeln ausstatten.“

Durch die aktuellen Förderbescheide werde die Finanzierung von insgesamt 609 digitalen Tafeln ermöglicht. Alle Schulen in Braunschweig sollen eine moderne Ausstattung erhalten. So konnten Pollmann zufolge bis Ende 2022 bereits 579 digitale Tafeln verbaut werden. Insgesamt sollen bis September 2024 rund 920 digitale Präsentationsflächen installiert werden, kündigt er an. Aktuell erschwerten der Fachkräftemangel bei den beauftragen Firmen und Lieferengpässe die Umsetzung.

Diese 53 Schulen werden durch die aktuellen Bescheide bedacht

Berufsbildende Schulen: Otto-Bennemann-Schule, Helene-Engelbrecht-Schule, Berufsbildende Schulen V, Technik-Akademie, Deutsche Müllerschule

Otto-Bennemann-Schule, Helene-Engelbrecht-Schule, Berufsbildende Schulen V, Technik-Akademie, Deutsche Müllerschule Förderschulen: Oswald Berkhan, Hans Würtz und Astrid Lindgren

Oswald Berkhan, Hans Würtz und Astrid Lindgren Grund- und Hauptschulen: Pestalozzistraße und Rüningen

Pestalozzistraße und Rüningen Grundschulen: Am Schwarzen Berge, Bebelhof, Broitzem, Bültenweg, Bürgerstraße, Heidberg mit FöS-Kl. SR, Hohestieg, Hondelage, Ilmenaustraße, Lamme, Lehndorf, Lindenbergsiedlung, Mascheroder Holz, Melverode, Querum, Rautheim, Rheinring, Rühme, Schunteraue, Stöckheim, Veltenhof, Völkenrode/Watenbüttel, Volkmarode, Waggum, St. Josef

Am Schwarzen Berge, Bebelhof, Broitzem, Bültenweg, Bürgerstraße, Heidberg mit FöS-Kl. SR, Hohestieg, Hondelage, Ilmenaustraße, Lamme, Lehndorf, Lindenbergsiedlung, Mascheroder Holz, Melverode, Querum, Rautheim, Rheinring, Rühme, Schunteraue, Stöckheim, Veltenhof, Völkenrode/Watenbüttel, Volkmarode, Waggum, St. Josef Gymnasien: Gauß-Schule, Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, Kleine Burg, Martino-Katharineum, Neue Oberschule, Raabeschule, Ricarda-Huch-Schule, Lessinggymnasium, Wilhelm-Gymnasium

Gauß-Schule, Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, Kleine Burg, Martino-Katharineum, Neue Oberschule, Raabeschule, Ricarda-Huch-Schule, Lessinggymnasium, Wilhelm-Gymnasium Gesamtschulen: IGS Franzsches Feld, Heidberg, Querum, Sally Perel

IGS Franzsches Feld, Heidberg, Querum, Sally Perel Realschulen: Nibelungen-Realschule, Georg-Eckert-Straße, John-F.-Kennedy-Platz, Maschstraße, Sidonienstraße

