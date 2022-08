Landtagswahl: In Wolfsburg startet schon die Briefwahl

Wolfsburg. Ab dem 1. September können die Wahlberechtigten in Wolfsburg ihre Stimmen für die Landtagswahl abgeben. So geht’s.

Noch knapp sechs Wochen sind es bis zur Landtagswahl in Niedersachsen. Bereits am Donnerstag, 1. September, öffnet das Briefwahlbüro im Wolfsburger Rathaus seine Pforten. Noch vor dem Versand der Wahlbenachrichtigungen können die Wahlberechtigten im Sitzungszimmer 5 ihre Erst- und Zweitstimme für den neuen Landtag abgeben. Um zu wählen, benötigen sie nach Auskunft eines Stadt-Sprechers ausschließlich ihren Personalausweis.

Im Wahlkreis 7 Wolfsburg treten am Sonntag, 9. Oktober, fünf Kandidatinnen und Kandidaten an:

Katharina Rosch (Bündnis 90/Die Grünen) hat ihre Kandidatur zurückgezogen. Da die Entscheidung nach Ablauf der Fristen fiel, steht ihr Name aber trotzdem auf den Stimmzetteln – und die Wolfsburger können die abgetretene Landtagskandidatin tatsächlich wählen.

Im Wahlkreis 5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg, zu dem Vorsfelde, Wendschott, Brackstedt, Velstove und Warmenau gehören, stehen sieben Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl:

Kirsikka Anna Lansmann (SPD)

Lena-Sophie Laue (CDU)

Christian Schroeder (Grüne)

Helge Gülzau (FDP)

Stefan Marzischewski-Drewes (AfD)

Nicoline Rohweder (Die Linke)

Harald Finzer (Die Basis)

Landtagswahl in Wolfsburg: Jeder Wähler hat zwei Stimmen

Die Wähler können bei der Landtagswahl zwei Stimmen abgeben. Die Erststimme ist für einen Wahlkreisabgeordneten bestimmt. Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt. Sie ist maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Landtag auf die einzelnen Parteien. Insgesamt sind mindestens 135 Abgeordnete zu wählen: 87 über die Personenwahl und 48 über die Verhältniswahl. Um bei der Verteilung der Sitze Berücksichtigung zu finden, muss eine Partei mindestens 5 Prozent der Stimmen erreichen.

Insgesamt gibt es in Niedersachsen 87 Wahlkreise. In den Wahlkreisen in Wolfsburg waren Stand 9. August 86.385 Bürger und Bürgerinnen für die Landtagswahl wahlberechtigt. Um wählen zu dürfen, müssen Wolfsburger mindestens 18 Jahre alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und seit mindestens drei Monaten in Niedersachsen wohnen.

Anfang September kommen die Wahlbenachrichtigungen in Wolfsburg

Der Versand der Wahlbenachrichtigungen findet ab Montag, 5. September, statt. Die Briefwahlausgabestelle ist aber bereits ab Donnerstag, 1. September, geöffnet. Das Briefwahlbüro befindet sich im Rathaus A, Sitzungszimmer 5. Wie ein Stadt-Sprecher erklärt, kann dort schon vor Versand der Wahlbenachrichtigungen unter Vorlage des Personalausweises gewählt werden.

Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen endet am Freitag, 7. Oktober, um 13 Uhr. Die roten Wahlbriefe müssen bis Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr abgegeben sein, damit die Stimmen gewertet werden können.

In Wolfsburg werden 103 Wahllokale und 26 Briefwahllokale eingerichtet

Die Wahllokale in Wolfsburg sind am Tag der Landtagswahl von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eingerichtet werden 129 Wahllokale. 26 davon sind Briefwahllokale. 1032 Wahlhelfer und Wahlhelferinnen sollen für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Landtagswahl sorgen.

Von den 103 allgemeinen Wahllokalen sind nach Angaben der Stadt Wolfsburg insgesamt 96 für Rollstuhlfahrer erreichbar, 26 Wahllokale ohne Hilfsperson. Nicht rollstuhlgerecht sind die Wahllokale in der Grundschule Nordsteimke, der Waldschule Eichelkamp, der Grundschule Mörse und der Friedrich-von-Schiller-Schule.

Meinungsforscher befragen Wähler vor Wolfsburger Wahllokalen

Die Forschungsgruppe Wahlen hat für die Berichterstattung im ZDF die Wahllokale 117 in Vorsfelde-Süd, 320 in Nordsteimke und 512 in Almke ausgewählt. Dort werden Wähler und Wählerinnen nach dem Verlassen des Wahlraumes angesprochen und anonym befragt. Die Wahlbezirke 312 und 414 wurden von Infratest für die Wahlberichterstattung der ARD ausgewählt.

Vier repräsentative Wahlbezirke sind für statistische Zwecke in Wolfsburg eingerichtet. In zwei Wahlbezirken des Wahlkreises 5 in Vorsfelde und je einem Wahlbezirk des Wahlkreises 7 in der Tiergartenbreite und am Wohltberg sind die Stimmzettel darum zur Auswertung nach sechs Altersgruppen und Geschlecht gekennzeichnet. Die Anonymität ist gewährleistet.

Wahlamt in Wolfsburg ist telefonisch erreichbar

Die Hotline des Wahlamtes ist die (05361) 28-2950. Die Mitarbeitenden stehen unter dieser Telefonnummer für Anfragen im Zusammenhang mit der Landtagswahl zur Verfügung.

2017 gaben 9917 Wähler ihre Stimmen per Briefwahl ab. Die Wahlbeteiligung lag bei der Landtagswahl 2017 bei 58 Prozent. 2013 nahmen 53 Prozent der Wahlberechtigten an der Landtagswahl teil, 2008 waren es 58,4 Prozent.

