Lichtenberg – Beute aus gesprengtem Geldautomaten unbrauchbar

Das Geld, das unbekannte Täter in der Nacht zu Montag aus einem Geldautomaten in Lichtenberg erbeutet haben, ist vermutlich unbrauchbar. Wie Marion Thomsen, Pressesprecherin der Braunschweigischen Landessparkasse, auf Nachfrage berichtete, „haben die Farbkartuschen ausgelöst, als die Täter den Automaten gesprengt haben“. Das habe die Polizei der Bank bestätigt. Somit sei das gesamte Bargeld unbrauchbar, denn die Sicherheitstinte verfärbe nicht nur die Scheine, sondern färbe bei Berührung auch auf Haut und Kleidung ab. „Und diese Tinte ist extrem schwer zu beseitigen“, erklärte Marion Thomsen.

Für die Lichtenberger interessant: „Die SB-Filiale bleibt aufgrund der Beschädigungen bis auf weiteres geschlossen. Einen Termin für die Wiedereröffnung gibt es noch nicht“, sagte die Pressesprecherin. Der Geldautomat ist „völlig zerstört“, die anderen Geräte würden derzeit überprüft.

Drei Unbekannte hatten am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr den Geldautomaten in der SB-Filiale der Braunschweigischen Landessparkasse in der Burgbergstraße gesprengt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Audi Richtung A 39. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, gelang den Tätern die Flucht.

Sparkasse in Salzgitter beschädigt, aber keine Einsturzgefahr

Der Innenraum und die Fenster der Sparkasse wurden bei der Tat beschädigt. Es bestehe aber keine Einsturzgefahr. Ein Zeuge habe ein Video mit dem Handy aufgenommen, welches die Polizei nun auswertee. Die Schadenshöhe ist nach wie vor unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (05341) 1897-0 entgegen.

