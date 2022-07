Tödlicher Verkehrsunfall bei Göttingen: 18-Jähriger starb

Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall im Landkreis Göttingen getötet worden. Der junge Mann saß auf dem Beifahrersitz, der 22 Jahre alte Fahrer des Autos wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug war bei Nesselröden in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen.

Das Auto überfuhr einen Grünstreifen und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Bei der Kollision wurden beide Insassen eingeklemmt. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem völlig zerstörten Wagen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Uniklinik geflogen.

20-Jähriger prallt im Kreis Rotenburg mit Auto gegen Bäume und stirbt

Ein 20-Jähriger ist im Landkreis Rotenburg mit seinem Auto gegen mehrere Bäume geprallt und gestorben. Der junge Fahrer war in der Nacht zum Samstag bei Haaßel in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Folge kollidierte er mit mehreren Bäumen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von rund 13.500 Euro.

Schützenfest im Kreis Osnabrück nach tödlichem Unfall abgesagt

Nach dem Tod eines 38-Jährigen bei einem Autounfall in Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist das für dieses Wochenende geplante Schützenfest abgesagt worden. Anstelle des Eröffnungsgottesdienstes fand am Samstagabend ein Trauergottesdienst statt, wie der Vize-Präsident des Schützenvereins Schledehausen, Lars Knäuper, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. „Die Kirche war bis zum letzten Platz voll.“ Der 38-Jährige sei Vereinsmitglied und Mitglied der Sportkommission gewesen.

Der Mann und zwei weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag von einem Auto erfasst, als sie sich zu Fuß auf dem Rückweg einer Feierlichkeit befanden. Der 38-Jährige wurde tödlich, seine Begleiter im Alter von 27 und 38 Jahren schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 74 Jahre alten Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Die 78 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, er selbst blieb unverletzt.

Verheerende Kollision im Emsland: 63-Jähriger starb, sechs Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Papenburg (Kreis Emsland) ist ein 63 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Samstagabend verletzt, zwei von ihnen schwer, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach wollte ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Oldenburger Straße nach links in die Gutshofstraße abbiegen und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Dieser wurde gegen ein aus der Gutshofstraße kommendes Fahrzeug geschleudert. Ein Mitfahrer des zweiten Autos wurde durch die Zusammenstöße tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Im Einsatz waren vier Rettungswagen, ein Notarztwagen, 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und ein Notfallseelsorger.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Damwild kracht in Motorheck – Fahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Grafschaft Bentheim mit einem Damwild zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 64 Jahre alte Mann war nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Emsbürener Straße bei Nordhorn unterwegs, als ein Damwild auf die Fahrbahn lief. Das Tier stieß mit dem Heck des Motorrads zusammen.

Der 64-jährige Fahrer kam dadurch von der Fahrbahn ab und stürzte von seinem Fahrzeug in den Straßengraben. Der Mann sei er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, so der Polizeisprecher.

dpa