Sehlde: Klapperschlange beißt Frau in Finger – Lebensgefahr

Dramatischer Vorfall: Eine Frau aus Sehlde (Landkreis Wolfenbüttel) ist am Wochenende von einer selbstgehaltenen Klapperschlange in den Finger gebissen worden. Die 35-Jährige fuhr gegen 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag in das Krankenhaus nach Salzgitter-Bad, denn ihr Zustand verschlechterte sich rapide. Laut der Polizei in Salzgitter besteht Lebensgefahr.

Die Frau wurde in die Medizinische Hochschule in Hannover verlegt, man kontaktierte das Tropeninstitut in Hamburg, von wo ein Gegenserum eingeflogen wurde. Laut einem Sprecher des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad muss das Gegengift binnen zwei bis vier Stunden verabreicht werden. Die Frau rang auch danach noch mit dem Tode. „Es ist nicht klar, ob sie es schafft“, so der Sprecher am Sonntagmittag.

Die Frau hält in ihrer Wohnung auf einem Resthof in der 900-Einwohner-Gemeinde etwa 70 bis 80 Schlangen. Ob hierunter weitere Giftschlangen sind, ist noch unklar, so der Polizeisprecher. Die Wohnung wurde versiegelt, die Schlangen sind in Terrarien. „Es besteht keine Gefahr für Außenstehende“, heißt es vonseiten der Polizei.

Schlangenfarm in Schladen wurde eingeschaltet

Die Ordnungshüter haben die Umweltbehörde und das Veterinäramt des zuständigen Landkreises Wolfenbüttel eingeschaltet, ein Vertreter der Schlangenfarm in Schladen soll die Tiere in Augenschein nehmen. „Bisher ist unklar, um was für Schlangen es sich handelt“, schildert die Polizei Salzgitter-Bad.

Zum Halten von Giftschlangen sei eine Genehmigung nötig. Ob die 35-Jährige über diese Genehmigung verfügte, sei noch nicht geklärt. Am Sonntagnachmittag soll der Abtransport der Schlagen aus der Wohnung beginnen, schildert Salzgitters Polizeisprecher Matthias Pintak. Wohin sie kommen, sei noch unklar.

Die Frau, die in einer separaten Wohnung auf einem Hof mitten in Sehlde lebt, habe einem Freund die Schlange zeigen wollen, als sie zubiss, berichtet ein Polizist.

Klapperschlangen gehören zur Familie der Grubenottern. Ihr Gift ist auch für Menschen potenziell tödlich. Es verursacht Veränderungen der Blutzellen, behindert die Gerinnung und kann zu inneren Blutungen und einem Ausfall der Herz-, Atem- und Nierenfunktionen führen.

