Lockern trotz „Rekorden“? Niedersachsen diskutiert zu Verordnung

In der Frage, welche Corona-Regeln künftig in Niedersachsen gelten, soll es am Donnerstag mehr Klarheit geben. Im Gesundheitsausschuss des Landtags beraten die Abgeordneten den Entwurf für die geplante Übergangsverordnung, die am Samstag in Kraft treten soll. Die Landesregierung hatte bereits angekündigt, dass sie einen Wegfall der meisten Beschränkungen zum 20. März – also am kommenden Sonntag – angesichts neuer Corona-Rekordwerte für verfrüht hält.

Am Nachmittag stimmen sich dann Bund und Länder über das weitere Vorgehen ab. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann kritisierte die vom Bund geplanten Lockerungen vorab scharf. „Der Bund entmachtet die Länder mit seinem Corona-Lockerungsplan“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Der Beschluss der Ampel kommt auch nach Expertenmeinung mindestens vier bis sechs Wochen zu früh und ist der aktuellen Infektionslage nicht angemessen.“

Althusmann kritisiert Appell von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Mit Unverständnis reagierte Althusmann auch auf den Appell von Karl Lauterbach (SPD), die Länder sollten die Möglichkeit nutzen, die Corona-Regeln eigenständig bis Anfang April zu verlängern. „Es ist schon merkwürdig, dass der Bundesgesundheitsminister die Länder auffordert, die Übergangsfrist für die geltenden Verordnungen bis zum 2. April zu nutzen, statt selber darüber nachzudenken, den aktuellen Zustand des Infektionsschutzgesetzes zu verlängern. Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass der Bund den Überblick verloren hat“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident.

Auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warb dafür, den Ländern weiterreichende Vorschriften zu ermöglichen als bisher vom Bund vorgesehen. „Die Pandemie ist nachweislich nicht vorbei und sie wird auch Anfang April nicht vorbei sein. Deshalb brauchen wir auch nach der Übergangszeit noch den bisherigen Instrumentenkasten“, sagte der Regierungschef am Mittwoch. Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatten sich zuvor darauf geeinigt, dass die meisten Beschränkungen entfallen sollen.

So handhabt Bremen den Übergang der Corona-Regeln bis Anfang April

Bremen hat bereits angekündigt, die bisherigen Corona-Regeln im Land bis zum 2. April zu verlängern. Damit gilt in vielen Einrichtungen weiter die 3G-Regel, in Clubs und Diskotheken gilt weiter 2G plus.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Alle wichtigen Fragen und Antworten zu Corona in Niedersachsen gibt's hier . Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten, erfahren Sie hier.

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und sowie aus .

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa