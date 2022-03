Vom Leben gezeichnet: Genesis um Sänger Phil Collins vor vier Tagen beim Konzert in Berlin. Donnerstag spielten sie in der Hannoveraner Tui-Arena.

Phil Collins letzte Auftritte Genesis spielten in Hannover ihr zwölftletztes Konzert: So war’s

Das war’s dann, nach fast zweieinhalb Stunden. Das zwölftletzte von hunderten Konzerten, die Genesis in ihrer langen Karriere gespielt haben. Die sieben Musiker verbeugen sich und gehen ab, bis auf drei, die Arm in Arm stehenbleiben. Die Kerncrew: Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks. Sie verneigen sich noch einmal für den anhaltenden Applaus der fast 10.000 Fans in der Hannoveraner ZAG-Arena. Bevor sie, Collins gestützt auf einen Krückstock, langsam abgehen. Unter stehenden Ovationen – wohl mehr für das Lebenswerk des Trios, als für diesen speziellen Abend.

Keyboarder Banks und Bass-Gitarrist Rutherford lernten sich schon als Schüler an der elitären Charterhouse School im englischen Surrey kennen. 1967 gründeten sie Genesis, 1970 stieg Collins ein, zunächst als Schlagzeuger. 1975 ersetzte er den ausgestiegenen charismatischen Frontmann Peter Gabriel als Sänger. In der Folge entwickelten sich Genesis von einer avantgardistischen Progressive-Rock- zu einer zunehmend chartstauglichen Mainstream-Band. Der Erfolg kulminierte Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre mit den Alben „Invisible Touch“ und „We Can’t Dance“. Collins war auch solo zum Superstar aufgestiegen. Von Genesis kam dann nichts mehr. Bis zur Reunion-Tour des Trios 2007. Und nun, noch einmal 15 Jahre später, der Abschiedstour: „The Last Domino“.

Eine Gruppe älterer Herren

Neue Songs gibt’s seit 25 Jahren nicht mehr. Also spielen Rutherford, Banks und Collins, alle knapp über 70, die Titel des Last-Domino-Best-of-Albums, exakt in der Album-Reihenfolge. Wie an jedem Abend ihrer wegen der Covid-Pandemie teils verschobenen Abschiedstour. Diese Routine merkt man den Musikern auch an. Sie wirken nicht lustlos, aber eben doch wie eine Gruppe älterer Herren, die mit stoischer Ruhe eine lange Reihe von teils komplexen Songs in komplett durcharrangierter Form gewissenhaft abarbeitet.

Collins sticht in mehrerer Hinsicht heraus. Zum einen, weil er offensichtlich der Gebrechlichste des Trios ist. Er humpelt, von Rutherford ein wenig gestützt, mit einem Krückstock auf die Bühne. Um sich auf einem Hocker niederzulassen. Der 71-Jährige singt im Sitzen, wie schon bei seinem Solo-Abschied vor 40.000 Fans im Hannoveraner Stadion im Sommer 2019. Seine kehlige Stimme ist noch etwas brüchiger und schärfer geworden. Sie hebt sich scharf ab vom ziemlich bombastisch schwellenden Sound der Band. Medial ins Riesenhafte vergrößert sind die Falten in Collins gealtertem Gesicht zu sehen, das gezeichnet ist von schwerem Rückenleiden und wohl auch von quälenden Streitigkeiten nach unglücklichen Ehen.

Opulent und blutleer

Ganz in schwarz gekleidet stellt Collins seine Hinfälligkeit bewusst aus. Das wirkt durchaus würdevoll. Die intensivsten Songs werden aus Schmerz geboren, und Collins hat solo und mit Genesis so einige dieser Art geschrieben. Denen haucht er mit seiner schneidend hellen Stimme bei aller Hinfälligkeit immer noch Leben ein, manchmal fast grimmig. Und strahlt damit eine schmerzliche Intensität aus, die Rutherford, Banks und ihrem langjährigen Co-Bassisten und Gitarristen Daryl Stuermer abgeht, trotz aller handwerklichen Qualitäten. So richtig nimmt ihr zwölftletztes Konzert, das erste von zweien in Folge in Hannover, keine Fahrt auf. Klassiker der Collins-Ära wie „Mama“, „Home by the Sea“ und “Fading Lights” kommen zwar in eindrucksvoll Breitwand-opulentem, sehr Keyboard-lastigen Sound daher. Aber darunter wirken sie blutleer.

Wenngleich Collins‘ kongenialer Sohn Nic am Schlagzeug mächtig wirbelt. Der 20-Jährige spielt, gelegentlich stolz beäugt vom Papa, ebenso versiert und kraftvoll wie einst jener. Seine Drums sind auch mit denselben Hall- und Kompressionseffekten belegt, was den ohnehin üppigen Genesis-Sound noch ein bisschen weiter aufpumpt. Zwei junge Backgroundsänger und Percussionisten komplettieren die Band. Aber schon rein optisch will sich die Jugendgruppe mit den Älteren im statischen Bühnenbild nicht recht mischen. Jeder bleibt an seinem Platz, bis sie in der Mitte des Konzerts in kleinerer Besetzung im Stuhlkreis Schmuckstücke wie „Thats‘ All“ und „The Lamb lies down on Broadway“ zum Besten geben. Bevor mit „I Know What I Like“ alle wieder an ihren Platz zurückkehren und langsam auf die Zielgerade des Abends einbiegen.

Collins spricht von „Mr. Putins Invasion in die Ukraine“

Knapp 10.000 Fans sind bei diesem ersten Großkonzert in Niedersachsen nach dem Ende der Winterruhe dabei. Theoretisch soll die ZAG-Arena 13.500 Zuschauer fassen, wenn die Fans im Innenraum stehen. Maximal 75 Prozent Auslastung und 2G plus, mahnt die Sonderregelung der aktuellen Corona-Verordnung an. Bestuhlt wirkt die Halle nun in der Tat bis auf den letzten Platz besetzt.

Collins hat sie im Griff. Nur mit den Fingern zeigt der kleine, kranke Frontmann die Zahl der mitzuklatschenden Schläge an, die Sohn Nic auf der Snare meinsam mit dem Riesenpublikum genau befolgt. Zwischendurch moderiert er immer mal wieder ein bisschen. Zum 80er-Jahre-Hit „Land of Confusion“ sagt er, dass er damals gegen Reagen und Thatcher geschrieben worden sei. Aber man könne ihn auch auf Corona beziehen. „Und jetzt plötzlich auch auf Mr. Putins Invasion in die Ukraine“.

Gegen Ende tanzen auch ein paar Leute

Genesis beenden das reguläre Programm mit „Invisible Touch“, einer der größten Genesis-Hits, und ein paar Leute in der Riesenarena tanzen jetzt auch. Passend zur Zugabe „I can’t dance“, bevor das Konzert mit dem melancholisch dahinfließenden, jetzt auch soundtechnisch angenehm entschlackten Klassiker „The Carpet Crawlers“ würdevoll ausklingt.