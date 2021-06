Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in der Region

Unwetter in Niedersachsen Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in der Region

Durchschnittlich erlebt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jeder Ort in Deutschland 20 bis 40 Gewitter pro Jahr. Gerade in den heißen Monaten des Jahres häufen sich aber die Unwetterwarnungen – auch in unserer Region.

In Niedersachsen kündigen sich Ende Juni, wie in anderen Teilen der Bundesrepublik, schwere Gewitter an. Von Dienstag an erwarten Meteorologen, dass sich der Einfluss eines Tiefdruckgebiets mehr und mehr durchsetzt. Das Potenzial von Unwettern mit Starkregen steige, sagte ein Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Gibt es eine Gewitterwarnung für die Region zwischen Harz und Heide?

Am Dienstag gab der Deutsche Wetterdienst für die Region bereits eine Vorabinformation vor schwerem Gewitter heraus. Sie gilt für die Städte Braunschweig und Salzgitter sowie die Landkreise Peine, Wolfenbüttel und Gifhorn. Die Warnung beginnt mit der Nacht zum Mittwoch und gilt bis zur Nacht zum Donnerstag. Die Warnung beinhaltet die Gefahr von Starkregen mit Mengen von örtlich 40 bis 60 Litern pro Quadratmeter und stürmischen Böen um 65 Stundenkilometer.

Lesen Sie auch: Tschechien- Tornado hinterlässt Schneise der Verwüstung

Wie entsteht ein Gewitter?

Generell können Gewitter das gesamte Jahr über auftreten. Im Sommer aber herrscht eine andere Wetterlage als im Winter: Feuchtwarme Witterung begünstigt Gewitter, die oft in Verbindung mit Sturm- oder Orkanböen und starken Niederschlägen auftreten.

Über Braunschweig tobte am 13. Juni 2020 ein Unwetter - auch in der gesamten Region wurde es ungemütlich. Ein Zeitraffervideo. Video: Philipp Engel Über Braunschweig tobte am 13. Juni 2020 ein Unwetter - auch in der gesamten Region wurde es ungemütlich. Ein Zeitraffervideo. Video- Philipp Engel

Und wann kracht es genau? Wenn Luftmassen stark unterschiedlicher Temperaturen aufeinandertreffen oder in der Atmosphäre „zwischen unten und oben besonders große Temperaturunterschiede bestehen“, so beschreibt es der DWD, entstehen Gewitter. In den Wolken bilden sich dann Wasser- und Eisteilchen, wirbeln aneinander vorbei – und ein elektrisches Spannungsfeld entsteht, das sich durch Blitze entlädt. „Dabei fließt kurzzeitig eine Stromstärke von bis zu 500.000 Ampere“, schreibt der DWD. Die am so genannten Blitzkanal innerhalb von Sekundenbruchteilen auf rund 30.000 Grad Celsius erhitzte Luft dehnt sich explosionsartig aus und sorgt so den begleitenden Knall: den Donner.

Welche Unwetter-Warnstufen gibt es?

Der DWD unterscheidet zwischen vier Unwetter-Warnstufen. Stufe 1 ist die amtliche Wetterwarnung. Es können demnach Wetterentwicklungen vorkommen, die grundsätzlich nicht ungewöhnlich sind, aber dennoch für Gefahren sorgen können – wie etwa Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h.

Aktuell sind bereits einige #Gewitter unterwegs: Im Südwesten hat sich eine Linie ausgebildet, die ost-, nordostwärts zieht. Örtlich muss dabei mit heftigem #Starkregen, schweren #Sturmböen und #Hagel gerechnet werden.



Aktuelle Infos unter https://t.co/EzlWZN8Gut /V pic.twitter.com/hrHVY1bwH5 — DWD (@DWD_presse) June 29, 2021

Die amtliche Warnung vor markantem Wetter – Warnstufe 2 – beschreibt eine gefährliche Wetterentwicklung. Vereinzelt oder örtliche können hier Schäden auftreten. Starke Gewitter mit schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel sind hier Warnkriterien des DWD.

In Warnstufe 3 rechnet der DWD mit einer gefährlichen Wetterlage, bei der „verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten“ können. Kriterien der amtlichen Wetterwarnung sind schwere Gewitter mit Hagelschlag, heftigem Starkregen, Orkan- oder orkanartigen Böen (zwischen 105 und 139 km/h) – und gegebenenfalls sogar Tornadogefahr.

Lesen Sie außerdem über Tornados in unserer Region:

Die höchste Unwetter-Warnstufe des DWD ist Stufe 4: die amtliche Warnung vor extremem Unwetter. Sie warnt vor extremem Wetter mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan- oder orkanartigen Böen von überörtlich mehr als 140 km/h und gegebenenfalls Tornadogefahr. „Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten“, beschreibt der DWD.

So liefen vergangene Unwetter in der Region

In mehreren Teilen Niedersachsens haben Gewitter und Starkregen am Wochenende um den 6. Juni für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch für die Region rund um Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg am Samstag vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnung galt auch für die Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel, Peine und Gifhorn. Die Gewitter kamen mit Starkregen, Hagel und Windböen daher. Lesen Sie dazu: Gewitter ziehen über Region hinweg – die Bilanz des Unwetters.

In der Samtgemeinde Baddeckenstedt hat das Unwetter zu einigen vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen geführt. In Oelber wurde ein parkendes Fahrzeug durch die Schlammmassen mitgerissen.

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß



Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Starkregen im Landkreis Börde Starkregen sorgt seit Samstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen im Landkreis Börde. Foto: Matthias Strauß

Und hier lesen Sie die Unwetterbilanz des Jahres 2020.