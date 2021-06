Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwettern in Niedersachsen

In Hessen haben Unwetter bereits am Freitag zu Überschwemmungen geführt. Der Deutsche Wetterdienst hat auch für die Region zwischen Harz und Heide eine Unwetterwarnung ausgegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region rund um Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg eine Vorabinformation zu schweren Gewittern veröffentlicht. Die Warnung gilt auch für die Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel, Peine und Gifhorn.

Wie der Deutsche Wetterdienst schreibt, können sich ab dem späten Samstagvormittag lokal kräftige Gewitter entwickeln, die vor allem aufgrund von heftigem Starkregen unwetterartig ausfallen können.

Starke Regenschauer und Überschwemmungen möglich

Dabei sind lokal eng begrenzt Mengen um 30 Liter pro Quadratmeter zu erwarten, punktuell kann auch extrem heftiger Starkregen um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten. Ähnliche Regenmengen sind bei Zusammenwachsen der Gewitterzellen auch über mehrere Stunden hinweg möglich.

Weitere Begleiterscheinungen wie größere Hagelansammlungen sowie Sturmböen bis 85 km/h spielen eine eher untergeordnete Rolle. In der Nacht zum Sonntag lässt die Gewittertätigkeit nach.

Erhebliche Schäden in Teilen Nordrhein Westfalens

Unwetter hatten schon am Donnerstagabend erhebliche Schäden etwa in Teilen Nordrhein-Westfalens, in Rheinland-Pfalz und Hessen verursacht. Starkregen ließ Keller voll laufen, drückte Gullys hoch und führte zu überschwemmten Fahrbahnen und Unterführungen. Auf einigen Straßen stand das Wasser so hoch, dass Autos steckenblieben und die Feuerwehr den Insassen heraushelfen musste.

Update zum #Unwetterpotential für #Gewitter am #Samstag! In einem Korridor von der Weserregion bis in den Südosten und Süden Bayerns lokal kräftige Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie heute.

Aktuelle Warnungen: https://t.co/c0actryFJD oder der #WarnWetter-App./V pic.twitter.com/WZ6u29evgc — DWD (@DWD_presse) June 4, 2021

In Essen wurden sogar mehrere Menschen in einem Kiosk eingeschlossen, da der Wasserdruck von außen das Öffnen der Tür unmöglich machte. Die Eingeschlossenen konnten letztlich durch eine Hintertür ins Freie geleitet werden. In Recklinghausen geriet während eines Gewitters der Dachstuhl eines Hauses in Brand. In Bottrop setzte ein Blitzeinschlag einen Baum in Brand. In einer Straße habe sich das Wasser auf einer Länge von rund 200 Metern teilweise einen Meter hoch gestaut, teilte die Feuerwehr Bottrop mit. Mehrere angrenzende Gewerbebetriebe wurden den Angaben zufolge unter Wasser gesetzt.

Größere Hagelkörner sind bei einem Gewitter am Mittelrhein am Donnerstag niedergegangen. Foto: Thomas Frey / dpa

Am Freitag trafen erneute Unwetter einige Regionen. Starker Regen führte auf einer Tunnelbaustelle in Stuttgart zu einem schweren Unfall. Nach Angaben der Polizei kam ein Arbeiter ums Leben. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte das Wasser ein Gerüst um- und mehrere Arbeiter mit sich in den Neckar gerissen. Der genaue Hergang war noch unklar. Einsatzkräfte suchten den Fluss ab, Hinweise auf Vermisste gab es einem Sprecher zufolge aber zunächst nicht.

Unwettergefahr auch in der kommenden Woche

Auch in der kommenden Woche sollen tagsüber Schauer und Gewitter aufziehen, wie DWD-Meteorologe Sebastian Altnau erklärte. Das Unwetterpotenzial nehme aber merklich ab, lokal seien dennoch weiter stärkere Gewitter mit Starkregen möglich. In Teilen Bayerns sagen die Meteorologen auch Sturmböen und Hagel voraus. Insgesamt soll es der Prognose zufolge frühsommerlich und wechselhaft werden: Es wird 20 bis 27 Grad warm, die höchsten Werte sind im Osten zu erwarten.