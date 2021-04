In einer Gartenlaube in der Siegfriedstraße in Salzgitter Bad haben am Samstag gegen 20.30 Uhr mehrere Personen einen Geburtstag gefeiert. Dabei hielten sich Gastgeber und Gäste nicht an die Coronaverordnung und verstießen gegen die Kontaktbeschränkung.

Die Polizei beendete die Feier und leitete insgesamt sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

