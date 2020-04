„Das Goldene Herz“-Sonderaktion in der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie lässt das öffentliche Leben gefrieren. Vor besonderen Herausforderungen stehen die Helfer – sie werden noch mehr gebraucht und werden selbst von der Krise nicht verschont. Die Antwort unserer Zeitung: Wir rufen gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband eine Sonderaktion „Das Goldene Herz – Helfen Sie den Helfern“ ins Leben und bitten Sie als unsere Leserinnen und Leser herzlich um Ihre Spende.

Ein Spender aus der Region, der ungenannt bleiben möchte, geht mit gutem Beispiel voran. Er hat 10.000 Euro für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Jede Spende hilft, groß oder klein!

Da sich die Corona-Hilfe sehr dynamisch entwickelt, stellt unsere Zeitung diesmal nicht vorab Projekte vor, sondern bittet die Helfer, sich um das Spendengeld zu bewerben. Damit die sachgerechte Mittelverwendung gesichert ist, müssen die Bewerber ihre Gemeinnützigkeit bereits nachgewiesen haben.

Die unbürokratische Vergabe regelt eine Task Force, bestehend aus Matthias Konrad, vom Caritasverband Braunschweig für die Arbeitsgemeinschaft der Braunschweiger Wohlfahrtsverbände, Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung und Henning Eschemann, Geschäftsführer des Paritätischen.

„Die Corona-Krise stellt uns in der Region vor eine Situation, die wir so noch nie hatten. Aus diesem Grund gibt es auch keine Erfahrungen, wie sich die erheblichen Einschränkungen im Alltag der Menschen konkret auswirken, auch die Herausforderungen für die vielen aktiven Helfer und helfenden Organisationen in einer Pandemie lernen wir erst kennen. Diese zu fördern und zu stützen ist eine wichtige Aufgabe“, so Matthias Konrad. „Das Goldene Herz ist eine wunderbare Initiative bürgerschaftlichen Engagements und ein tolles Zeichen für die Verantwortung, die auch die Braunschweiger Zeitung für die Bewältigung der Herausforderungen dieser Zeit übernimmt.“

Henning Eschemann sagt: „Es ist überwältigend, wie groß die Solidarität gerade jetzt ist. Menschen die helfen möchten, finden mit der Sonderaktion vom Goldenen Herz nun einen Weg, den Helfern zu helfen.“

Chefredakteur Armin Maus ergänzt: „Unsere Redaktion ist sehr dankbar, dass sich so viele Leserinnen und Leser Jahr für Jahr mit ,Goldenen Herzen’ für unsere Region engagieren. Das ist gerade jetzt besonders wichtig. Wir garantieren: Jeder Euro kommt an und hilft!“



Das Spendenkonto „Goldenes Herz“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse hat die IBAN

DE53 2505 0000 0000 3006 16

und die BIC: NOLADE2HXXX. Der Paritätische stellt Spendenbescheinigungen aus.





Bewerbungen von Helfern um Spenden sind ab sofort per E-Mail an kontakt@dasgoldeneherz-braunschweig.de möglich.

