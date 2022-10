Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) geben am Donnerstag ein Pressestatement zu geplanten Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen in Niedersachsen.

Hannover. SPD und Grüne in Niedersachsen einigen sich auf Koalitionsverhandlungen. Doch wer wird was in der neuen Regierung?