Der große Grill-Ratgeber: Der Seitenkocher // IMTEST

Viele Grills haben einen Seitenkocher oder sogar Steakbrenner an der Seite. Auf beiden kann man mit Töpfen, Pfannen oder auch mit einem Wok arbeiten. Dabei hat man in der Regel immer mehr Hitze als bei einem Küchenherd, was gerade für den Wok spannend ist. Allerdings sollte der Grill dabei windgeschützt stehen.