Buchautor: Auch nach 20 Jahren als Notarzt geht mein Puls hoch

Da ist der Patient, der gekonnt einen Herzinfarkt simuliert. Oder die 13-Jährige, die vom Schulbus überfahren wird. Christoph Schenk hat als Notarzt in den vergangenen 20 Jahren viel erlebt. So mancher Kollege wird zum Zyniker, sagt er. Am Dienstag liest Schenk im BZV-Medienhaus aus seinem Buch...