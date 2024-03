Osterode. Wenn Redakteure wandern gehen, kommt gern mal ein Magazin dabei heraus: Die neue Ausgabe der Wanderzeit präsentiert viele Strecken und Ratschläge.

Der Harz – das höchste Gebirge Norddeutschlands – ist mit seinen lichten Bergen und tiefen Tälern sowie der typischen durch den Bergbau geprägten Kulturgeschichte ein mystischer Sehnsuchtsort voller Sagen und Legenden. Und zwar einer, der immer schon gern von Wanderern auf Schusters Rappen erkundet wurde.

Die dritte Ausgabe des Magazins Wanderzeit präsentiert auf 116 Seiten gleich 35 Wandertouren in drei Bundesländern. Ausgewählt und erwandert haben sie Redakteure und Volontäre des Harz Kurier. Mal allein, mal mit ortskundiger Hilfe – für einen Nachmittag oder gleich mehrere Tage am Stück. Die Strecken und ihre jeweiligen Höhepunkte am Wegesrand sind detailliert beschrieben, bebildert und bieten neben Einkehrmöglichkeiten auch weitere relevante Informationen.

Magazin Wanderzeit: Aktueller Wanderführer bietet 35 Wanderungen plus Ratgeber und Tipps aus dem Harz

Dazu gibt es Geschichten, Ratschläge und wertvolle Tipps. Das Wanderzeit-Magazin bleibt damit ein nah- und greifbarer Ausgangspunkt für die Erkundung unserer Region. Überall im Harz warten geheimnisvolle Pfade, idyllische Orte oder beeindruckende Aussichten.

Das Harz-Touren-Magazin Wanderzeit erscheint in seiner dritten Ausgabe. © privat | Privat

Erhältlich ist die aktuelle Wanderzeit für 12,90 Euro pro Exemplar im Service-Center des Harz Kurier in Osterode, Gipsmühlenweg 2-4 sowie im Online-Shop der Braunschweiger Zeitung. Beim Kauf in Osterode gibt es ein gratis Sitzkissen dazu – sehr nützlich beim Wandern.

Wandern im Harz: 5 Dinge, die mit auf die Wanderung gehören weitere Videos

Osterangebot: 12 Monate HK PLUS für nur 25 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

mh