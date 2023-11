Osterode am Harz. Die Polizei findet im Harz eine ganze Cannabis-Plantage und Waffen. Der Angeklagte beteuert: Er sei nun mal ein Gärtner-Talent. Ein Gerichtsreport.

Eine Marihuana-Plantage, mehrere Waffen und Profi-Equipment in der Kammer: Vor dem Amtsgericht in Osterode verhandelt ein junger Mann aus Bad Grund seine Zukunft. Denn bei den Taten, die ihm zur Last gelegt werden, kennt der Gesetzgeber keinen Spaß: bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Freiheitsstrafe, nicht unter fünf Jahren, sieht das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) unter Paragraf 30a, vor. Ein Drogenboss mitten in Bad Grund im Harz? So liest es sich zumindest in der Ankündigung des Verfahrens.