Quadrille-Gruppe Teamwork präsentiert sich bei Feierabend Osterode

Die Quadrille-Gruppe „Teamwork - Mensch und Hund im Einklang“ präsentiert sich und ihre Arbeit während des Osteroder Feierabends am Donnerstag 1. Juni, um 18 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz. Besucher können an diesem Abend Zeugen werden, wie es aussieht, wenn Mensch und Hund gemeinsam zu Musik verschiedene Figuren einüben und daraus eine Choreografie entsteht.

Die private Gruppe - bestehend aus zwölf Mensch-Hund-Teams - trifft sich einmal in der Woche und setzt unter der Anleitung der Initiatorin Petra Unger neue Ideen um. Im Anschluss werden diese bewertet und bei Bedarf übernommen. Was daraus entsteht, ist eine komplette Vorführung, die die Gruppe auf dem Osteroder Feierabend der Öffentlichkeit darbieten möchte.

Spaß an der Arbeit mit den Hunden

Vom Zwergpudel bis zum Riesenschnauzer sind verschiedene Größen und Rassen von Hunden in der Quadrille-Gruppe vertreten - und so verschieden wie die Hunde sind, so unterschiedlich sind auch ihre Besitzer. Doch sie alle eint der Spaß an der Arbeit mit ihren Hunden.

Zu Musik entsteht eine komplette Choreografie. Foto: Privat / privat

Der nächster Auftritt der Gruppe „Teamwork - Mensch und Hund im Einklang“ ist während des Sommerfestes des Osteroder Tierheims am 2. Juli.