Osterode. Janine und Kerstin sind am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr in der Game-Show „Die perfekte Minute“ bei Sat.1 zu sehen.

Janine und Kerstin aus Osterode bei „Die perfekte Minute“ in SAT.1.

Osterode Zwei Osteroderinnen spielen in Sat.1 um 25.000 Euro

Alles, was man zum Sieg braucht – zehn Gewinnstufen und bis zu 25000 Euro Preisgeld. In Sat.1 Neuauflage ihrer Game-Show „Die perfekte Minute“ kann man groß abräumen. Zwei Osteröderinnen wagen den Versuch und stellen sich der Herausforderung auf der Bühne.

Janine und Kerstin sind am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr zu sehen, wie sie ihre Fähigkeiten und ihr Können in verschiedenen Minispielen unter Beweis stellen. Schon einmal durfte das heutige Ehepaar Fernseherfahrung sammeln, als Janine im ZDF-Fernsehgarten ihrer damaligen Freundin einen Heiratsantrag machte. Jetzt versucht sich das Team bei „Die perfekte Minute“.

Das Spielprinzip ist denkbar einfach: in zehn Minispielen wird in Stufen der Gewinn erhöht, der im Idealfall mit nach Hause genommen werden kann. Die erste Gewinnstufe liegt bei 100 Euro und wird bis zum Schluss auf 25.000 Euro erhöht. Für jedes gewonnene Minispiel steigt der Gewinn. Gespielt wird in Zweierteams. Jedes teilnehmende Team hat drei Leben – wird ein Spiel nicht geschafft bekommen die Kandidaten eines der Leben abgezogen und das Spiel kann wiederholt werden. Bis zu drei Versuche haben die Teilnehmer, um die Gewinnstufe zu erhöhen. Wird dann eine Runde abgeschlossen können sie sich entscheiden aufzuhören und den erspielten Gewinn zu behalten oder es weiter zu versuchen und damit zu riskieren den Gewinn, bis zur vorherigen Sicherheitsstufe, zu verlieren.

Moderiert wird sie Sendung von Ulla Kock am Brink, bekannt geworden durch Fernsehsendungen wie „Glücksritter“ oder die „100.000 Mark Show“. Sie moderierte bereits die ersten drei Staffeln von „Die perfekte Minute“ von 2010 bis 2012. Damals waren die Gewinnsummen noch deutlichen höher: bis zu 250.000 Euro konnten erspielt werden. Nachdem die Sendung allerdings zwischenzeitlich abgesetzt wurde – mit einer kurzen zusätzlichen Sendezeit von 2014-2015 – läuft die Sendung seit Anfang 2023 wieder. Montag bis Freitag, immer um 19 Uhr, kann man jetzt wieder auf SAT.1 den Teilnehmenden dabei zuschauen, wie sie sich in verschiedensten Minispielen beweisen. Markenzeichen der Spiele ist der vermeintlich einfache Spielaufbau, der fast immer aus alltäglichen Haushaltsgegenständen aufgebaut wird.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die beiden Osteröderinnen am Mittwochabend schlagen werden.