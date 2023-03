Aus für Öl- und Gasheizungen? Angst geht um bei Hausbesitzern

Weltweite Klimaneutralität: Das wäre ein von vielen herbeigesehnter Zustand, um unseren Blauen Planeten zu retten und für die Zukunft aufzustellen. Doch davon ist man unendlich weit entfernt. Und selbst im kleinen Deutschland ist der Weg noch steinig. Derweil schlägt die Natur zurück. Erderwärmung mit schmelzenden Polen und Gletschern, Dürren, Überschwemmungen und Stürme belegen den Handlungsdruck.

Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Grüne) will jetzt Nägel mit Köpfen machen, hat unter anderem die Öl- und Gasheizungen in den Blick genommen und ihnen den Kampf angesagt. Nach einem Gesetzentwurf sollen ab 2024 alle neuen Heizungen zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien Wärme herstellen. Faktisch bedeuten diese Pläne das Aus von Öl- und Gas-Heizungen. Alte Heizungen bekommen laut dem Gesetzesentwurf eine Laufzeit von maximal 30 Jahren.

Ein Gesetzesentwurf sieht ein Aus für Öl- und Gas-Heizungen vor. Doch um auf alternative Heizsysteme umzurüsten, müssen Immobilienbesitzer viel Geld investieren. Foto: Marco2811 / stock.adobe.com

Angst geht um bei den aufgeschreckten Immobilienbesitzern, die tief in die Taschen greifen müssten, um ihr Gebäude für Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder anderes nutzbar zu machen – wenn das in Altbauten unserer historischen Fachwerkstädte überhaupt möglich ist. Wie soll ich das bezahlen, woher das Material beziehen bei ewig langen Lieferzeiten, und wer soll es umsetzen?

Erhebliche Kosten

Die Harz Energie ist der Energieversorger in der weiteren Region und damit dicht an den Ängsten und Sorgen der Menschen: „Bei vielen unserer Kunden haben die Pläne des Wirtschaftsministeriums erhebliche Verunsicherung ausgelöst. Unsere Energieexperten erreichen derzeit viele Fragen zu den gebäudetechnischen Voraussetzungen für den Betrieb einer Wärmepumpe. Viele Kunden haben Sorgen, wie sie die erheblichen Kosten einer Umstellung und die vorher notwendige energetische Gebäudesanierung finanzieren sollen“, berichtet Pressesprecher Jan Mohr. Insbesondere ältere Gebäudeeigentümer stellten die Frage, ob sie dafür die notwendigen Kredite erhalten? Auch Fragen nach Installationsbetrieben mit freien Kapazitäten und geschultem Personal würden oft gestellt.

Aus Sicht des Klimaschutzes als auch der weltpolitischen Lage sei der zügige Ausbau von erneuerbaren Energien mit Energiegenerierung und -nutzung vor Ort zu begrüßen, meint Lea Georges von der Energieagentur Region Göttingen. Es sei wichtig, jetzt Entscheidungen zu treffen, die auf lange Sicht die richtigen Weichen stellen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Auf der anderen Seite könnten solche schnell entschiedenen Lösungen in der Bevölkerung für viel Verunsicherung sorgen, wenn einzelne Schritte getan werden, das Gesamtbild aber nicht für jeden gut nachvollziehbar ist. „Diese Unklarheit in der Bevölkerung zur Entscheidungsgrundlage ihrer Energiesysteme macht sich bemerkbar in Vervielfachung von Beratungsanfragen und Unmut in Gesprächen“, kommentiert Aaron Fraeter, Ingenieur und zuständig für Beratungen bei der Energieagentur.