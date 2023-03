Energiepreisbremse: Wann kommen die Entlastungen im Harz?

Bei der Umsetzung der Energiepreisbremsen kommt es bundesweit bei vielen Energieversorgern zu Verzögerungen. Auch Kunden der Stadtwerke Bad Harzburg, der Stadtwerke Bad Sachsa, der Bad Lauterberg Energie GmbH und der Harz Energie müssen sich noch etwas gedulden.

Darüber informieren die regionalen Energieversorger in einer gemeinsamen Mitteilung.

Kunden erhalten staatliche Entlastungen automatisch

„Die gute Nachricht: Sie erhalten die Entlastungen durch die Preisbremsen automatisch und ohne finanzielle Nachteile. Dafür müssen sie nicht aktiv werden“, so Konrad Aichner, Geschäftsführer der Harz Energie, stellvertretend für die vier Unternehmen.

Die Bundesregierung hat die Einführung der Preisbremsen für Strom, Gas und Wärme beschlossen, um die Menschen finanziell zu entlasten. Sie gelten ab März 2023 und umfassen rückwirkend auch die Monate Januar und Februar.

Realisierung der Preisbremsen ist „Herkulesaufgabe“

„Der Gesetzgeber hatte die tiefgreifenden Maßnahmen sehr kurzfristig Ende Dezember 2022 beschlossen. Seitdem arbeiten alle Beteiligten mit Hochdruck daran, die IT-Systeme an die komplexen Anforderungen anzupassen. Da das wiederum alle Energieversorger in Deutschland gleichzeitig betrifft, war mit Verzögerungen zu rechnen“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der vier Energieversorger weiter.





„Für alle Energieversorger und ihre IT- und Druckdienstleister ist die Realisierung der Preisbremsen eine Herkulesaufgabe. Die Kundinnen und Kunden können sich aber darauf verlassen, dass sie in voller Höhe von den Entlastungen profitieren werden“, erläutert Bernd Vollrodt, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Harzburg.

März-Einzug aktuell ausgesetzt, Rechnungen später

Die Unternehmen kündigen an, ihre Kunden baldmöglichst über die individuellen Entlastungsbeträge schriftlich zu informieren.

„Um sicherzustellen, dass alle Kunden ihre korrekten Entlastungen erhalten, setzen die Bad Lauterberg Energie, die Stadtwerke Bad Sachsa und Harz Energie den Einzug der März-Abschläge aktuell noch aus. Auch der Rechnungsversand für Kunden, die im März und April abgerechnet werden, wird sich verzögern“, erklären die Unternehmen weiter.

So funktioniert die Energiepreisbremse

Von den Energiepreisbremsen profitieren unter anderem Privatkunden und Kleingewerbe, wenn der Kilowattstundenpreis über dem staatlich gedeckelten Referenzpreis liegt.

Es gilt für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs der „gedeckelte“ Preis. Für die restlichen 20 Prozent zahlen Verbraucher ihren regulären Vertragspreis, so die Unternehmen.

