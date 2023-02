Osterode. Die Amogis, Daniela Alfinito & Die Schlagerpiloten gastieren am 27. Mai in der Stadthalle Osterode. Karten sind hier erhältlich.

Osterode In Osterode: „Mega Schlager Party“

Die Amigos, Europas erfolgreichstes Schlagerduo, geben am Samstag, dem 27. Mai, ein ganz besonderes Konzert in der Stadthalle Osterode. Die mit über 100 Gold- und Platinauszeichnungen geehrten Echo-Gewinner versprechen zusammen mit Daniela Alfinito und den Schlagerpiloten einen unvergesslichen Schlagerabend. Daniela Alfinito, zugleich Tochter von Amigos-Sänger Bernd holte sich aktuell, mit sehr deutlichem Vorsprung, mit ihrem neuen Album „Frei und grenzenlos“ zum 5. Mal die Nr. 1 in den deutschen Album-Charts.

Die Schlagerpiloten, mit Charme, Humor und Können, singen sich die Entertainer in die Herzen des Publikums. Sie versprühen so viel Spaß auf der Bühne, dass man einfach nur Lust zum mitmachen verspürt.

„Erleben sie das Dreigestirn des deutschen Schlagers live auf einem einzigartigen Konzert“, erklären die Verantwortlichen.

Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Karten gibt es im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4, unter www.konzertkasse.de, unter der Karten-Hotline: 0531/16606 sowie in der Stadthalle Osterode, Telefon 05522/91680-10