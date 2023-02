Künstler Karim stellt 20 seiner Werke in Osterode aus

Abdulkarim Alhassan, der sich in Osterode als Karim einen Namen gemacht hat, studierte in Syrien Kunst und stellte schon dort und in anderen arabischen Ländern seine Werke aus. In seiner Heimatstadt Al-Raqqa leitete er außerdem viele große Kunstprojekte mit Kindern. Mittlerweile lebt er in Osterode am Harz und stellt aktuell seine Kunst in einigen Schaufenstern der Stadt aus.

Engagement im DRK

Farben, Papier oder Pinsel hat er trotz des Wegzugs aus seiner Heimat nie aus der Hand gelegt. Und das, obwohl sein Herz mittlerweile nicht nur der Kunst, sondern auch der Arbeit des DRK Osterode gehört. So ist er auch oft bei den Blutspendeterminen in der Kurt-Schröder-Halle anzutreffen, denn er macht eine Helfergrundausbildung.

Karim bekam in seinem Leben die Hilfe von vielen Menschen und möchte jetzt dafür seine helfende Hand reichen. Er lächelt stolz, wenn er daran denkt, dass DRK-Bereitschaftsleiter Sascha Meyer ihm auch mal herzlich dafür dankte, dass er immer zur Hilfe bereitsteht. „Du bist ein wertvolles Mitglied in der DRK-Bereitschaft“, zitiert er Meyer.

Schaufenster-Ausstellung

Karim verewigt aber auch weiterhin seine Gedanken und Erinnerungen auf Papier. 20 dieser Werke sind bis Ende Februar in den Schaufenstern des Straßenzuges Am Schilde 2, 6 bis 10 und 15, sowie in der Johannistorstraße 6 und 8 zu sehen.

Der Künstler hat sich auf die Erstellung von Aquarellen, Öl-Gemälden und Grafikwerken in verschiedenen Größen spezialisiert. Damit präsentiert er bildlich persönliche Erfahrungen aus Syrien bis zu seinem Ankommen in Osterode. Dass er die Motive und die eine Frau, die er liebt und heiraten wird, sichtbar machen konnte, verdankt er einem guten Freund. Dieser stellte ihm die finanziellen Mittel zu Verfügung, sodass er sich Arbeitsmaterial kaufen konnte.

Nicht nur in den Schaufenstern, sondern auch bei sich zu Hause können Karims Werke angeschaut werden. Jeden Samstag lädt er zu sich ein und spricht mit seinen Gästen gerne bei einer Tasse Kaffee über seine Kunst. Seine Werke sind alle käuflich zu erwerben. Wer Interesse hat, kann seinen Besuch gerne telefonisch ankündigen unter 01725408885.