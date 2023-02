Ehemalige berichten an der BBS i Osterode aus ihrem Berufsleben

Auch wenn es heutzutage noch nie so einfach war, sich Informationen zum zukünftigen beruflichen Weg zu beschaffen: Hilfestellungen, Hinweise und Insider-Tipps aus erster Hand zu bekommen ist immer noch unbezahlbar. Kann es doch erheblich an Zeit und Mühe bei der Suche danach einsparen.

Noch besser ist es allerdings, wenn die Informationen von jungen Erwachsenen gegeben werden, die altersmäßig nahe bei der zu informierenden Zielgruppe liegen. Dies hat auch die Berufsbildende Schule BBS I in Osterode am Harz längst erkannt. Für die aktuellen Oberstufenschülerinnen und -schüler der drei beruflichen Gymnasien Sozialpädagogik, Technik und Wirtschaft wurde daher die Veranstaltung „Initiative für Abiturienten“ (IfA) ins Leben gerufen und im Schulforum durchgeführt. Dabei gaben ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten der BBS I Einblick in ihren beruflichen Werdegang.

Nicht von Rückschlägen entmutigen lassen

Welche Vorteile hat die Ausbildung an der BBS I gebracht, wie sehen die Studienzulassungsbedingungen aus, was habe ich nach der Ausbildung oder dem Studium für Berufschancen, ist ein Auslandsaufenthalt sinnvoll? Diese und andere Fragen kamen während der einzelnen Präsentationen ausführlich zur Sprache. Tenor des gut 90 minütigen ersten Teils: „Sei du selbst, lasse dich nicht von Hemmnissen oder kleinen Rückschlägen entmutigen, habe Lust und Spaß an der Ausbildung oder am Studium und nutze, wenn möglich, Informationsveranstaltungen der Ausbildungsstätten sowie Probearbeitstage.“

Im Anschluss daran gehörte die Präsentationsbühne im zweiten Teil den drei Kooperationspartnern der BBS I. Die Private Hochschule Göttingen (PFH), die Technische Universität Clausthal und die Sparkasse Osterode am Harz stellten zunächst ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Wer mochte, nahm die Möglichkeit zu vertiefenden Einzelgesprächen in Anspruch. Fazit des Tages: Mit der „Initiative für Abiturienten“ (IfA) wurde mit Erfolg den zukünftigen Absolventinnen und Absolventen der BBS I ein niederschwellig gehaltenes Informationsformat angeboten, um sich noch besser im Dschungel der zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten orientieren zu können.