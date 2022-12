„Hier mit Dir“: Wincent Weiss live in Osterode

Osterode. „Live am Harz“-Open Air wird am 12. August 2023 fortgesetzt – Schlagerparty am 11. August – Top-Künstler treten auf

„Nach dem erfolgreichen Start der Open Air-Eventreihe im Sommer 2022 steht nun fest, was sich die Besucher einstimmig gewünscht haben – das Live am Harz Open Air wird in die zweite Runde gehen“, informierte die Stadthalle Göttingen passend zum Nikolaustag am 6. Dezember. Es wird am 11. und 12. August 2023 wieder auf der Bleichestelle in Osterode stattfinden. Die Stadthalle Osterode am Harz hat es geschafft, nach Revolverheld in diesem Jahr auch 2023 wieder einen Top-Künstler nach Osterode am Harz holen: Wincent Weiss.

Am 12. August wird Wincent Weiss, einer der erfolgreichsten und begehrtesten Künstler in der deutschen Musiklandschaft, um 19.30 Uhr auf der „Live am Harz“-Open Air-Bühne stehen.

Mit vielen Preisen ausgezeichnet

Weiss ist vielfach ausgezeichnet mit Platin und Gold für seine Singles und Alben sowie mit zahlreichen Awards, wie dem Echo, einem MTV Music Award, einem Radio Regenbogen Award, der „Goldenen Henne“, dem Audi Generation Award und der „Goldenen Kamera“ als Best Music Act.

Und im Gepäck hat er nicht nur Songs wie „Hier mit Dir“, „Musik sein“ oder „Feuerwerk“, sondern auch die Songs von seinem nagelneuen Album „No. 4“, das 2023 erscheinen wird.

Als Special Guest konnten die Veranstalter einen weiteren tollen Künstler gewinnen: Kamrad ist ein leidenschaftlicher Sänger, Songwriter und Producer aus Nordrhein-Westfalen, der handgemachte Popmusik mit elektronischen Elementen vereint und so seine ganz eigene internationale Soundwelt kreiert. Der 24-Jährige konnte mit seiner Single „I Believe“ in kürzester Zeit große Erfolge erzielen. Bereits auf Tour als Support Act vom renommierten Sänger Nico Santos im November 2021 erprobt, steht er nun 2023 vor Wincent Weiss auf der Bleichestelle auf der Bühne.

Schlagerparty auf der Bleichestelle

Am 11. August 2023 wird es auch wieder eine Schlagerparty auf der Bleichestelle geben. „Die Künstler, die dann den Gästen einheizen, werden aber noch nicht verraten. Mehr Infos dazu kommen in den nächsten Wochen“, heißt es in der Mitteilung der Stadthalle Osterode.

Veranstaltet wird das „Live am Harz“-Open Air von der Stadthalle Osterode am Harz und der Mewes Entertainment Group. Hauptsponsoren sind auch in 2023 wieder die Harz-Energie und die Sparkasse Osterode am Harz.

Tickets sind erhältlich im Vorverkauf im Service-Center des Harz Kurier, Gipsmühlenweg 2-4, in Osterode, unter www.konzertkasse.de sowie unter der Karten-Hotline 0531/ 16606.