Verkehr Harz Vollsperrung: Butterbergtunnel in Osterode für eine Nacht dicht

Der Butterbergtunnel in Osterode muss überprüft, der Bereich der Bundesstraße 241 dazu gesperrt werden.

Osterode. Im Butterbergtunnel auf der B241 in Osterode am Harz steht die Jahreswartung an. Dazu ist ab Mittwochabend eine Vollsperrung nötig.