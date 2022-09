Highland Games im Harz: Wo Guinness fließt und Bäume fliegen

Der Verein „Schottländer Schwiegershausen“ lädt ein zu den 19. Highland Games: An zwei Tagen finden die beliebten Wettkämpfe statt und werden am Freitag, dem 9. September im Gasthaus Ohnesorge mit einem Irish-Folk-Rock Konzert mit den Nuthouse Flowers eröffnet. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse, Termine können der Homepage entnommen werden. Zu Guinness vom Fass, Cider und Whisky kann sich gut eingestimmt werden auf Samstag, dem 10. September. Dann beginnen um 10 Uhr traditionell die Highland Games mit dem Aufmarsch der Clans, begleitet von Dudelsackspielern.

Eintritt ist frei

Auf dem Gelände der Motorradfreunde richten die Schottländer Schwiegershausen e.V. bei freiem Eintritt und hoffentlich schönem Wetter die schottischen Mannschaftswettkämpfe aus. Es werden zwischen 35 und 40 Teams (Clans) erwartet, wobei ein einheitliches Outfit mit authentischem Kilt Startvoraussetzung ist. Dudelsackklänge begleiten den ganzen Tag. Ein Stück Schottland ist zurück in Schwiegershausen, und es sieht fast so aus, als werde, glaubt man den Prognosen, in diesem Jahr auch das Wetter schottisch.

Die Wettkämpfe beginnen um 11 Uhr mit den verschiedenen anspruchsvollen Stationen. Bei den Kinder Highland Games gibt es in den Kategorien Mini Highlander (5 bis 8 Jahre) und Halbstarke (9 bis 12 Jahre) wieder drei Disziplinen zu bestreiten. Neben Sackhüpfen und Gummistiefel-Weit Wurf ist eindeutig der Baumstamm-Weit Wurf die beliebteste Disziplin bei Kindern. Es wird auch mit weiteren Überraschungen zu rechnen sein.

Gute Unterhaltung für Nachwuchs

Für die Kleinen gibt es viel zu entdecken, Kinderschminken sowie ein Einzelzeitfahren auf einer Modellautorennbahn und anderes mehr. Wie in den letzten Jahren wird der Heimatverein „Hus im Dieke“ selbstgemachten Kuchen und Kaffee anbieten. Neu im Angebot wird Vegetarisches Essen sein, es gibt Gegrilltes, Eintopf und Kaltgetränke. Am Nachmittag besteht die Gelegenheit, sich durch mindestens 40 Sorten Whisky zu probieren. Da ist Stehvermögen gefragt! Neben einer Auswahl aus Irland und Schottland wird die Elsburn Destillerie aus Zorge mit verschiedenen Whiskys vertreten sein. Auch Deutschlands erste studierte Dudelsackspielerin Dagmar Pesta ist mit von der Partie. Wer neugierig auf dieses typische schottische Instrument ist, kann es ausprobieren. Es werden Aspekte des Dudelsackspielens behandelt sowie Grundlagen, Rhythmik, Spieltechnik und Instrumentenkunde.

Irische Nacht am Freitag

Band Nuthouse Flowers aus Schleswig-Holstei

Nach der Siegerehrung der Clans beginnt die Highlander Party mit Live Musik mit den Bands The Presidents Men, die Irish Folk zum Besten geben sowie Crew X mit Rock und Metalklang

Bereits am Freitag findet im Rahmen der Highland Games Schwiegershausen eine irische Nacht statt mit der dazu angereisten Irish Folk Rock Band Nuthouse Flowers aus Schleswig-Holstein. Sie gilt als etablierteste Irish-Folk-Rock Formation in Norddeutschland.

Band Nuthouse Flowers

Seit ihrer Gründung als Pogues Coverband im Jahre 1990 haben die sechs Musiker von der übelsten Spelunke bis zur überdimensionierten Großevent-Bühne so ziemlich alles kommen und gehen sehen. Mehrere hundert Auftritte quer durch die Republik haben die „Nuts“ mittlerweile hinter sich. Und egal ob auf Stadtfesten, Festivals oder in Clubs: Die Klassiker der Pogues, Solonummern von Shane MacGowan und irische Traditionals werden immer dicht am Original und mit routinierter Livepräsenz performt. Ergänzt um eigene Songs, sowie zahlreiche Titel aus dem Bereich Folk-Rock, Folk, Country und Western verfügt die Band über ein ebenso umfangreiches wie abwechslungsreiches Programm

Der Veranstalter „Schottländer Schwiegershausen“ hatte die Band bereits seit 2005 schon mehrere Male zu Gast in Schwiegershausen bei ausverkauften Konzerten. Erreichen kann man Schwiegershausen gut über den neuen Radweg oder mit dem Auto, Parkplätzestehen ausreichend zur Verfügung.