Landesgartenschau 2023 So gibt es Tickets für die Landesgartenschau in Bad Gandersheim

Ab sofort können Tickets für die Landesgartenschau (LAGA) Bad Gandersheim 2023 auch online gekauft werden. Das teilt das LAGA-Team jetzt in einem Pressebericht mit.

Auf der Seite www.laga-bad-gandersheim.de/ticketinfo-23 sind ab sofort alle Tickets – Tages- und Dauerkarten sowie Karten für die Blumenschau – online verfügbar. Für die personalisierten Dauerkarten benötigen Käuferinnen und Käufer lediglich ein digitales Foto. „Das lässt sich im Lauf des Bestellvorgangs ganz einfach hochladen“, erklärt Claudia Rische vom Marketing-Team der LAGA. Das fertige Dauerticket, eine EC-Kartengroße Plastikkarte mit QR-Code, kann per Post zugestellt werden. „Damit haben nun auch LAGA-Fans von außerhalb die Möglichkeit, ihre Tickets bequem von zu Hause zu bestellen und liefern zu lassen“, so Rische. Außerdem kann das online bestellte Ticket in der „Simply Local Lounge“, der Tourist Info der Stadt Bad Gandersheim oder ab 14. April 2023 direkt am Haupteingang der LAGA abgeholt werden. Für den Kauf im Internet stehen die gängigen Bezahlarten zur Verfügung.

Online-Shop aus Bad Gandersheim

Aufgesetzt hat den Ticketshop das Bad Gandersheimer Software Unternehmen Simply-X. „Schön, dass wir nicht nur für die bauliche Gewerke sondern auch in der digitalen Welt einen lokalen Kooperationspartner gefunden haben“, so LAGA-Geschäftsführerin Ursula Stecker.

Mit dem Start des Online-Vorverkaufs läuft der stationäre Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen natürlich weiter. In der Tourist Info Bad Gandersheim und der „Simply Local Lounge“ sind weiterhin alle Tickets erhältlich. Tagestickets erhält man darüber hinaus auch in den Tourist Infos Einbeck, Lamspringe und Northeim sowie beim Stadtmarketing Seesen.

LAGA-Fotowettberb läuft bereits

Und auch sonst laufen die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau im kommenden Jahr auf Hochtouren. So ruft das LAGA-Team alle Interessierten zu einem Fotowettbewerb auf. Morgens kräht der Hahn, zur Kaffeezeit surren die Bienen und Wespen um den Kuchen, abends zirpen die Grillen: Tierische Begleiter bereichern die Natur und unser Leben und stehen beim neuen Fotowettbewerb der Landesgartenschau Bad Gandersheim im Mittelpunkt.

Der Marienkäfer, der durchs Fenster zu Besuch kommt, das Insekt, das schillernd den Weg kreuzt oder der Frosch, der die Ruhe im kühlen Nass genießt: Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aufgefordert, ihre natürlichen Tierbegegnungen zu fotografieren und einzusenden.

So nimmt man am Fotowettbewerb teil

Der Wettbewerb läuft ab sofort bis Mittwoch, 12. Oktober 2022. Eine Jury kürt die drei besten Fotos. Die Gewinner erhalten die beliebten Dauer- bzw. Tageskarten für die Landesgartenschau, die von Freitag, 14. April, bis Sonntag, 15. Oktober 2023, in Bad Gandersheim stattfindet.

Die Gewinnerbilder aller Wettbewerbe werden auf der Landesgartenschau in einer Ausstellung präsentiert. Die Gewinner des vorigen Fotowettbewerbs zum Thema „Wo Pflanzen auf Asphalt treffen“ werden in Kürze bekannt gegeben. Alle Infos auf der Homepage der Landesgartenschau: www.laga-bad-gandersheim.de/fotowettbewerbe