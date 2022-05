Himmelfahrt: Müllabfuhr im Kreis Göttingen verschiebt sich

Bedingt durch den Feiertag Christi Himmelfahrt werden die Leerungstermine für Komposttonnen, Restabfallbehälter und Wertstoffe im Landkreis Göttingen verlegt. Das teilt die Göttinger Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Die Abfuhr verschiebt sich demnach

von Donnerstag, 26. Mai, auf Freitag, 27. Mai, und

von Freitag, 27. Mai, auf Samstag, 28. Mai.

Die Änderungen sind in den aktuellen Abfallkalendern bereits berücksichtigt.

Für Rückfragen stehen die Abfallberatungen der Abfallwirtschaft Göttingen unter 0551 525-2473 oder per Mail an abfallberatunggoe@landkreisgoettingen.de sowie der Abfallwirtschaft Osterode am Harz unter 05522 96 04 777 oder per Mail an abfallberatungoha@landkreisgoettingen.de zur Verfügung.