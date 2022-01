Diebe öffnen Tankstutzen mit Baggerschaufel

Unbekannte Täter entwendeten an Baustellenfahrzeugen und Geräten in Riefensbeek in der Zeit zwischen dem 20. und dem 24. Januar eine größere Menge an Dieselkraftstoff.

Hierzu wurde ein Bagger in Betrieb genommen und der Tankstutzen eines Stromaggregates mit der Baggerschaufel gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde aus dem Aggregat sowie aus dem Bagger etwa 415 Liter Diesel entwendet.

Der Baufirma entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

pol